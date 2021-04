Si sono concluse da pochi minuti le partite della domenica pomeriggio della 33esima giornata della Serie A 2020/2021. Andiamo a vedere come sono andate le cose nelle tre partite disputate.

Benevento-Udinese 2-4 (h 12.30)

La delicata sfida in ottica salvezza del Ciro Vigorito se la aggiudicano nettamente gli ospiti che si impongono in trasferta trascinati dal talento di De Paul e Pereyra, dai gol di Molina, Arslan, Stryger Larsen e e Braaf (alla sua prima rete assoluta in A), e dalle parate di Musso. La squadra di Gotti blinda così la permanenza in categoria (39 punti) inguaiando invece la truppa di Pippo Inzaghi (31 punti), a cui non bastano i gol di Viola e Lapadula e una notevole vena coriacea per evitare un nuovo ko.

Inter-Verona 1-0

A San Siro i nerazzurri capoclassifica tornano a vincere dopo due pareggi cucendosi sulla maglia un altro pezzo di scudetto (79 punti). In un pomeriggio non brillantissimo per gli uomini di Conte, ben imbrigliati dai gialloblu di Ivan Juric, a decidere la contesa è il gol di Darmian, arrivato a un quarto d’ora dalla fine. Lascia discutere nel finale l’episodio del presunto contatto fra Handanovic e Faraoni, che sarebbe valso il pareggio ai veneti, sul quale il direttore di gara ha ravvisato una dubbia scorrettezza dell’esterno scaligero.

Fiorentina-Juventus 1-1

All’Artemio Franchi le squadre si spartiscono la posta, in un pareggio che alla fine non fa contento nessuno. I viola, passati in vantaggio nel primo tempo grazie al gol su rigore di Vlahovic, hanno dovuto incassare, in apertura di ripresa, il pareggio di Morata (splendida la griffe dello spagnolo), in una sfida che poi non ha trovato un padrone chiudendosi in perfetto equilibrio.

