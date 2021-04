Basket: Eurolega e tv, si avvicina il trasloco da Eurosport a Sky Sport

Novità importante nel panorama dei diritti televisivi cestistici italiani riportata da Tuttosport. Il quotidiano torinese, infatti, in una breve fa menzione del fatto che la trasmissione dell’Eurolega in Italia dovrebbe cambiare padrone in tempi brevi, anzi brevissimi.

Dalla prossima stagione, infatti, non sarebbe più Eurosport a trasmettere la massima competizione per club continentale, anche in considerazione della mancata conclusione positiva della trattativa emersa in questo senso.

Sull’orizzonte si prospetta il ritorno di Sky Sport, che non aveva più l’Eurolega nei propri diritti televisivi, almeno per mezzi propri, dal 2009 (ha trasmesso qualche incontro negli Anni ’10 come supporto a Fox Sports, effettiva detentrice dei diritti prima di Eurosport).

L’emittente paneuropea si era aggiudicata i diritti di trasmissione dell’Eurolega nella stagione 2017-2018, utilizzando da allora sia Eurosport 2 che Eurosport Player. La manifestazione vede attualmente l’Olimpia Milano avanti 2-0 nei quarti con il Bayern Monaco e le Final Four in programma a Colonia il 28 e 30 maggio.

Credit: Ciamillo