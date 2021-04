Calcio femminile, Barbara Bonansea rappresentata da Mino Raiola: prima donna in Italia con un agente importante

Un nuovo passo importante? Il calcio femminile in Italia guarda al futuro e, tra tante difficoltà, ci si avvicina alla stagione 2022-2023, nella quale è prevista l’entrata in vigore del professionismo.

Una rivoluzione per il nostro Paese, tuttora riluttante all’idea che le ragazze possano giocare a calcio, nel costante confronto con quanto accade al maschile. In questo contesto, comunque, dei passi in avanti sono stati compiuti e i meriti vanno dati ai club professionistici che hanno promosso un progetto importante e alla Nazionale di Milena Bertolini che ha recitato un ruolo di rilievo nei Mondiali 2019 in Francia (quarti di finale) e ha ottenuto il pass per la fase finale della rassegna continentale del 2022.

Tra le giocatrici di riferimento del movimento nostrano c’è senza dubbio Barbara Bonansea, attualmente in forza alla Juventus. Ebbene, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante della Vecchia Signora è la prima donna in Italia a essere assistita da un procuratore di alto livello. Ci si riferisce a Mino Raiola.

Proprio questa relazione potrebbe portare Bonansea a lasciare il club bianconero e ad accasarsi nel Lione, squadra leader in Europa. Si tratterebbe di una svolta professionale rilevante per l’azzurra, tenuto conto del livello del campionato francese e delle compagne con cui potrebbe allenarsi quotidianamente. Non resta che attendere gli sviluppi della possibile trattativa.

