Calcio, Europei 2021: niente pubblico nei Paesi Baschi, Bilbao verso la rinuncia

Dopo il rinvio di un anno a causa dell’emergenza Covid-19, gli Europei di calcio 2020 continuano ad avere problemi di organizzazione, a causa della volontà da parte dell’UEFA di aprire parzialmente al pubblico durante le competizioni, ed è notizia di quest’oggi che Bilbao non riuscirà a soddisfare le condizioni richieste.

L’annuncio è arrivato da Inigo Urkullu, presidente del governo basco, che ai microfoni di Radio Euskadi ha parlato chiaramente: “I criteri fissati” dallo stesso governo per consentire l’accesso al pubblico non saranno rivisti – ha detto Urkullu, nelle parole riportate dal sito Rai Sport – Tra questi vi è l’obbligo di vaccinare il 60% della popolazione nei Paesi Baschi e nel resto della Spagna prima del 14 giugno, e che non venga superato il 2% del totale dei posti letto da malati di Covid. Obiettivi che la Federcalcio spagnola considera “impossibili da raggiungere e che quindi porteranno all’assenza di pubblico”.

Per lunedì 19 è attesa la decisione da parte della UEFA, che sceglierà se confermare o meno la sede del San Mames per la rassegna continentale, così come per altre tre città, tra cui Roma, che ha però aperto alla presenza del pubblico.

Foto: LaPresse