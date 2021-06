VIDEO Papera Unai Simon, gol regalato alla Croazia

Inizia nel peggiore dei modi il match degli ottavi di finale agli Europei di calcio 2020 per la Spagna. Nella sfida durissima con la Croazia, vice campione del mondo in carica, gli iberici sono passati in svantaggio dopo soli 20′.

Assurda la rete dei croati, praticamente regalata dai rivali. Retropassaggio di Pedri per Unai Simon, che non stoppa il pallone, con quest’ultimo che termina lentamente in rete. Autogol del portiere. Andiamo a riviverlo con questo video.

VIDEO SPAGNA-CROAZIA PAPERA DI UNAI SIMON

Foto: Lapresse