Arriva una sconfitta per la Nazionale italiana di calcio a 5 di Max Bellarte nel quinto incontro delle qualificazioni agli Europei 2022. Gli azzurri sono stati battuti 5-4 dal Belgio alla Country Hall de Liège a Liegi per effetto delle marcature di Diniz Pinheiro al 2’05”, di Ghislandi al 4”10”, di Rahou al 9”45” e di Leo al 28”39” e al 30”44”.

Una prestazione sottotono della compagine tricolore a segno con Musumeci al 5”58” e al 36”06”, Alano al 32’11” e con un’autorete di Ah. Sababti al 19”42”. Nazionale che si è presentata già qualificata alla fase finale della rassegna continentale e non con l’approccio migliore al cospetto dei belgi che invece dovevano vincere per la seconda piazza del Gruppo 7 e quindi staccare il biglietto per gli Europei.

LA CRONACA

Nel primo tempo Bellarte parte con il quintetto formato da Moliterno tra i pali e da Motta, Murilo, Alex Merlim (capitano) e Gui giocatori di movimento. Azzurri svagati e distratti in possesso di palla e padroni di casa a segno al 2’05” con Diniz Pinheiro e con Ghislandi al 4’10”. Bellarte chiama un time-out per parlarci su e gli azzurri grazie a un ispirato Musumeci riaprono i giochi al 5’58”. I nostri portacolori sembrano confortati dalla realizzazione, ma mancano di concretezza in zona gol. Per questo, da un’altra disattenzione, arriva la marcatura di Rahou al 9’45”. Sul finire della prima frazione, il CT tenta la carte del portiere di movimento e da un’iniziativa di De Matos arriva la marcatura azzurra con il tiro di quest’ultimo deviato nella propria porta da Ah. Sababti.

Nella ripresa l’Italia esprime un possesso di palla più veloce, ma Idrissi si contrappone bene alle conclusioni nostrane. In ripartenza, però, il Belgio è micidiale e così arrivano le segnature di Leo al 28’39” e al 30’44” che fanno volare i Diavoli Rossi sul 5-2. La Nazionale ha uno scatto d’orgoglio, trovando i gol di Alano al 32’11” e del solito Musumeci al 36’06”, ma la rimonta non si concretizza e si materializza il primo ko degli uomini di Bellarte.

Credit: Figc