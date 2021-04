Brindisi-Olimpia Milano oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A basket 2021

Oggi, domenica 11 aprile, al “PalaPentassuglia” andrà in scena il match tra Brindisi e Olimpia Milano, valevole per la ventiseiesima giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

Scontro al vertice in Puglia, dove stasera si affronteranno la prima e la seconda della classifica di Serie A. L’Olimpia Milano, che con la vittoria di venerdì contro l’Anadolu Efes ha chiuso ufficialmente al quarto posto la regular season di Eurolega, proviene sorprendentemente da due ko consecutivi in campionato, giunti in quel di Venezia e nel derby lombardo contro Varese. L’Happy Casa Brindisi, al contrario, ha dovuto digerire l’eliminazione dalla Champions League per mano del Pinar Karsiyaka però in Serie A sta attraversando un ottimo periodo di forma che l’ha portata a un passo dal primato.

Il bilancio attuale dell’AX Armani Exchange è 18 vittorie e 5 sconfitte, mentre i salentini hanno disputato una partita in meno e hanno un record di 17-5. La notizia che ha sconvolto l’avvicinamento al big match di stasera è quella relativa a un focolaio di Covid-19 che ha colpito il gruppo squadra di Brindisi: ancora non sono noti i contagiati, ma al momento il match dovrebbe giocarsi comunque.

Il match tra Brindisi e Olimpia Milano inizierà alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD e sarà visibile anche in streaming su Eurosport Player e RaiPlay. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

BRINDISI-OLIMPIA MILANO OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Domenica 11 aprile

Ore 20.45: Happy Casa Brindisi – AX Armani Exchange Milano

Diretta tv – Rai Sport HD

Diretta streaming – Eurosport Player e RaiPlay

Diretta Live testuale – OA Sport

Credit: Ciamillo