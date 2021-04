Boxe: chi è Dylan Bregeon, il francese emergente che sfida Fabio Turchi per il titolo UE dei massimi leggeri

Un nuovo avversario si profila all’orizzonte per Fabio Turchi nella ricerca della cintura UE dei massimi leggeri. Si tratta del francese Dylan Bregeon, 27 anni, una carriera piuttosto giovane nel professionismo, ma che ha già avuto più di un acuto prima della Milano Boxing Night di dopodomani.

Nato a Nantes il 24 febbraio 1994, Bregeon già da dilettante si è saputo mettere bene in mostra, perché con la divisa francese è riuscito a conquistare la medaglia di bronzo alle Universiadi di Kazan 2013, edizione totalmente dominata dal blocco dell’est. Rimasto per ulteriori tre anni al piano inferiore, ha iniziato a cimentarsi col livello più alto dal 2017.

Dal suo debutto fino a pochi mesi fa ha combattuto soltanto in Francia, e quello di Milano sarà il suo primo impegno lontano dal suo Paese. A proposito di prime assolute, la prima, il 4 febbraio 2017 a Saint-Maur si è risolta in un KOT con il ceco Michal Kulhanek. Successivamente ha cominciato a scalare i gradini delle gerarchie transalpine, iniziando a eleggere a proprio fortino la Salle la Soucoupe di Saint-Nazaire, teatro di cinque delle sue dieci vittorie in un arco di tempo compreso tra il 31 marzo 2017 e il 3 maggio 2019.

Il 16 novembre 2019 ha combattuto per la prima volta per il titolo francese dei massimi leggeri, dovendosi però fermare di fronte al pareggio contro Siril Makiadi. Due mesi e mezzo dopo, il 31 gennaio 2020, si è effettivamente laureato campione di Francia: la cintura nazionale, ancora vacante dopo il combattimento precedente, è arrivata contro il ben più quotato Olivier Vautrain a Nantes, in questo caso per decisione unanime.

Qualche settimana fa, presentando il suo prossimo impegno, Fabio Turchi ha parlato così del suo avversario, affermando di conoscerlo: “Si, da quando eravamo entrambi dilettanti. Avremmo anche dovuto affrontarci, ma poi l’incontro è stato annullato. E’ un buon pugile che non sottovaluto, ma devo batterlo per raggiungere il mio obiettivo: ottenere la rivincita con Tommy McCarthy e diventare campione d’Europa. E’ un titolo a cui tengo molto, è sempre stato uno dei miei obiettivi. Diventare campione dell’Unione Europea è indispensabile per ottenere un incontro per il titolo continentale e battere McCarthy renderebbe ancora più speciale conquistare la cintura EBU“.

Foto: katatonia82 / Shutterstock.com