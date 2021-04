Valentina Vezzali, jesina, classe 1970, sei volte campionessa olimpica di fioretto in carriera, tre a livello individuale, si sta impegnando a fondo per aiutare chi vive di e per lo sport. La sottosegretaria con delega proprio allo sport, in una nota sui social, ha spiegato il progetto su cui sta lavorando in questi giorni: “Ho chiesto a Sport e Salute di valutare di riaprire i termini per i collaboratori aventi diritto al bonus che non hanno fatto in tempo a confermare i requisiti sulla piattaforma informatica. A breve novità anche per le società…!“.

Ovviamente, le novità per le società, soprattutto quelle più piccole, martoriate da oltre un anno causa covid-19, sarebbero le più attese. Ancora Vezzali: “Oggi Sport e Salute ha erogato i contributi ai collaboratori sportivi. È un primo passo, ne sono consapevole, ma è un segnale forte. Non basta, lo so. Ho ricevuto tante mail, tante sollecitazioni e conosco molto bene l’emergenza che stanno vivendo società e collaboratori sportivi. Per questo ho chiesto a Sport e Salute di valutare di riaprire i termini per i collaboratori aventi diritto che non hanno fatto in tempo a confermare i requisiti sulla piattaforma informatica“.

FOTO: La Presse