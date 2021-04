Billie Jean King Cup 2021, si giocano i play-off che determineranno otto partecipanti alle Qualificazioni 2022

Domani, venerdì 16, e sabato 17 aprile si giocheranno in tutto il mondo (anche se sette confronti si disputeranno in Europa) i Play-Off della Billie Jean King Cup 2021, che vedranno affrontarsi le otto Nazioni perdenti delle Qualificazioni 2020 e le otto Nazioni promosse dai gruppi zonali del Gruppo I 2020.

Le otto vincenti passeranno alle Qualificazioni del 2022, in cui affronteranno otto delle formazioni che parteciperanno alle Finali 2021, per giocarsi l’accesso alle Finali 2022, mentre le otto perdenti giocheranno nei gruppi zonali del Gruppo I 2022. Andiamo a scoprire tutte le sfide in programma.

POLONIA-BRASILE

Si gioca sul veloce indoor di Bytom, e le padrone di casa sono ampiamente favorite per il successo: il capitano Dawid Celt ha chiamato Magda Linette, Katarzyna Kawa, Magdalena Frech, Urszula Radwanska e Paula Kania-Chodun. Le sudamericane, agli ordini di Roberta Burzagli, schierano Gabriela Ce, Laura Pigossi, Carolina Meligeni Rodrigues Alves e Luisa Stefani.

GRAN BRETAGNA-MESSICO

A Londra, sul veloce indoor, anche in questo caso le padrone di casa dovrebbero avere la meglio: Anne Keothavong può contare su Heather Watson, Harriet Dart, Jodie Anna Burrage, Katie Swan e Katie Boulter, mentre per la selezione ospite Agustin Moreno avrà a disposizione Marcela Zacarias, Giuliana Oloms, Fernanda Contreras Gomez e Julia Garcia, in una sfida che appare scritta.

SERBIA-CANADA

Sul veloce indoor di Kraljevo la sfida si preannuncia equilibrata, se non leggermente a favore delle ospiti. Dusan Vemic può contare su Nina Stojanovic, Olga Danilovic, Aleksandra Krunic, Ivana Jorovic e Lola Radivojevic, ma le nordamericane di Heidi El Tabakh rispondono con Leylah Annie Fernandez, Rebecca Marino, Carol Zhao e Sharon Fichman, potendo così contare anche su una doppista di livello.

LETTONIA-INDIA

Veloce indoor anche per questa sfida di Jurmala in cui le baltiche non dovrebbero avere alcun problema a vincere nettamente. Per Adrians Zguns ci saranno infatti Anastasija Sevastova e Jelena Ostapenko, cui si aggiungeranno Diana Marcinkevica, Daniela Vismane e Patricija Spaka, mentre le asiatiche di Vishal Uppal risponderanno con Ankita Raina, Rutuja Bhosale, Zeel Desai, Karman Kaur Thandi e Sania Mirza.

UCRAINA-GIAPPONE

La presenza nel team di casa capitanato da Mikhail Filima di Elina Svitolina rende impari il confronto. Con lei anche Marta Kostyuk, Katarina Zavatska, Nadiia Kichenok e Lyudmyla Kichenok, per una squadra competitiva anche in doppio. Le ospiti arrivano sulla terra rossa outdoor di Chornomorsk con Yuki Naito, Chihiro Muramatsu, Shiho Akita e Himari Sato, guidate da Toshihisa Tsuchihashi.

ROMANIA-ITALIA

Le assenze nel team di casa rendono la sfida equilibrata: sul veloce indoor di Cluj-Napoca, Monica Niculescu, nel doppio ruolo di capitana e giocatrice, assieme a Irina Maria Bara, Mihaela Buzarnescu e Elena Gabriela Ruse, ospiterà le azzurre di Tathiana Garbin, che ha chiamato per l’occasione Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Giulia Gatto-Monticone e Bianca Turati. L’Italia potrebbe farcela.

ARGENTINA-KAZAKISTAN

Sulla terra battuta outdoor di Córdoba le sudamericane dovranno affidarsi alla superficie ed alla numero uno di casa, Nadia Podoroska, per tentare il colpaccio. Mercedes Paz ha chiamato anche Maria Lourdes Carle, Victoria Bosio, Guillermina Naya e Jazmin Ortenzi, ma dall’altra parte della rete ci saranno Elena Rybakina, Yulia Putintseva, Zarina Diyas, Anna Danilina e Yaroslava Shvedova, con quest’ultima nella doppia veste di capitana e giocatrice.

PAESI BASSI-CINA

Sulla terra battuta indoor di s-Hertogenbosch la presenza di Kiki Bertens sposta gli equilibri in quella che comunque è la sfida con il miglior tasso tecnico complessivo in campo. La superficie inoltre dovrebbe favorire le ragazze di Paul Haarhuis, che chiama anche Arantxa Rus, Lesley Pattinama Kerkhove e Demi Schuurs, mentre le asiatiche, guidate da Shuo Liu, si presentano con Shuai Zhang, Saisai Zheng, Xiyu Wang, Xinyu Wang e YiFan Xu.

