Tutto pronto a Cluj per il playoff della Billie Jean King Cup tra Italia e Romania, che mette in palio un posto nei preliminari del tabellone 2022. Una sfida finora caratterizzata dalle grandi assenze, come quelle di Simona Halep e Camila Giorgi. Proprio la rinuncia della numero tre del mondo ha aperto nuovi scenari, con la squadra azzurra che addirittura potrebbe essere favorita.

C’è fiducia e voglia di vincere in casa Italia, come dimostrano le parole della capitana Tathiana Garbin: “Dopo un anno così difficile, siamo ancor più vogliose di dare un contributo alla nostra Nazione e regalare qualcosa in più agli italiani che hanno sofferto questa situazione forse in maniera più forte”.

Ad aprire il programma saranno Irina Maria Bara ed Elisabetta Cocciaretto, che ha vinto il ballottaggio con Jasmine Paolini. La numero 111 del mondo si è espressa così: “E’ una grande responsabilità, sono pronta. Sono testa, ma è una tensione giusta”.

Nel secondo singolare sarà protagonista Martina Trevisan, che affronterà Mihaela Buzarnescu. Queste le parole dellla numero uno italiana: “Ci aspettano partite molto dure, ma siamo pronte. Ringrazio Tathiana per l’opportunità che mi ha dato, combatterò da leonessa fino all’ultima palla per portare a casa il punto”.

