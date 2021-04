Billie Jean King Cup 2021, decise le prime otto partecipanti alle Qualificazioni 2022

Si è chiusa oggi la due giorni di gare dei Play-Off della Billie Jean King Cup 2021, che hanno visto affrontarsi le otto Nazioni perdenti delle Qualificazioni 2020 e le otto Nazioni promosse dai gruppi zonali del Gruppo I 2020. Le otto vincenti sono passate alle Qualificazioni del 2022, in cui affronteranno otto delle dodici formazioni che parteciperanno alle Finali 2021, per giocarsi l’accesso alle Finali 2022 (a cui accedono di diritto le quattro semifinaliste dell’edizione 2021), mentre le otto perdenti giocheranno nei gruppi zonali del Gruppo I 2022. Andiamo a scoprire tutti i risultati delle sfide andate in scena.

POLONIA-BRASILE 3-2

Dopo l’1-1 della prima giornata sul veloce indoor di Bytom, Magdalena Frech riporta avanti le padrone di casa, ma Carolina Meligeni Rodrigues Alves trova il 2-2. Decisivo il doppio, in cui Katarzyna Kawa e Magdalena Frech battono in rimonta Carolina Meligeni Rodrigues Alves e Luisa Stefani per 1-6 6-2 6-4.

GRAN BRETAGNA-MESSICO 3-1

A Londra, sul veloce indoor, dopo il 2-0 del venerdì, Marcela Zacarias prova a riaprire la contesa battendo Heather Watson, ma nel quarto singolare Katie Boulter supera nettamente Giuliana Olmos per 6-4 6-1 e chiude i conti. Non si è giocato il doppio.

SERBIA-CANADA 0-4

Sul veloce indoor di Kraljevo il Canada, già avanti dopo gli incontri di ieri, oggi chiude subito la pratica grazie a Leylah Annie Fernandez, che rimonta e batte Nina Stojanovic per 3-6 6-3 6-4. A punteggio acquisito le canadesi portano a casa anche il doppio, ormai ininfluente.

LETTONIA-INDIA 3-1

Il veloce indoor della sfida di Jurmala aveva visto le baltiche chiudere sul 2-0 la prima giornata, e anche in questo caso la contesa si risolve subito: Anastasija Sevastova batte Ankita Raina per 6-0 7-6 (4) e firma il 3-0. Punto della bandiera per l’India nell’ininfluente doppio.

UCRAINA-GIAPPONE 4-0

Dopo il 2-0 maturato ieri, le padrone di casa vengono guidate al successo da Elina Svitolina, che sulla terra rossa outdoor di Chornomorsk supera in tre set Yuki Naito per 6-2 4-6 7-6 (3) e sigla il punto del 3-0. A punteggio ormai acquisito, le ucraine conquistano anche il doppio.

ROMANIA-ITALIA 1-3

Sul veloce indoor di Cluj-Napoca, le azzurre partivano dal 2-0 del venerdì: sussulto delle padrone di casa con Elena Gabriela Ruse, capace di rimontare e battere per 1-6 6-3 6-4 Jasmine Paolini, ma nel quarto singolare Elisabetta Cocciaretto supera 7-5 7-6 (5) Mihaela Buzarnescu e dà il 3-1 all’Italia. Non si è disputato il doppio.

ARGENTINA-KAZAKISTAN 2-3

Sulla terra battuta outdoor di Córdoba le sudamericane vendono cara la pelle: dopo l’1-1 di ieri, kazake avanti grazie ad Elena Rybakina, che batte Nadia Podoroska, ma poi Maria Lourdes Carle approfitta del ritiro di Yulia Putintseva e fa 2-2. Decisivo il doppio: Anna Danilina e Yaroslava Shvedova battono Nadia Podoroska e Maria Lourdes Carle per 6-0 7-5.

PAESI BASSI-CINA 3-2

Sulla terra battuta indoor di s-Hertogenbosch si prosegue dopo l’1-1 di ieri: asiatiche avanti grazie a Xiyu Wang, che piega Lesley Pattinama Kerkhove, ma Arantxa Rus impatta grazie al ritiro di Xinyu Wang. il doppio decisivo va ad Arantxa Rus e Demi Schuurs, che battono Shuai Zhang e YiFan Xu per 6-1 6-4.

