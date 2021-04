Berrettini-Karatsev in tv in chiaro su Supertennis: orario, programma, streaming Finale ATP Belgrado

Ultimo atto per il torneo Serbia Open 2021 di tennis, il primo dei due non consecutivi di categoria ATP 250 che si giocheranno sulla terra battuta outdoor di Belgrado, in Serbia: oggi, domenica 25 aprile, si giocherà infatti la finale del tabellone di singolare.

Nell’unico match odierno, dato che il torneo di doppio è terminato ieri, in programma a partire dalle ore 17.00 sul Center Court, scenderanno in campo la testa di serie numero 2, l’azzurro Matteo Berrettini, ed il numero 3 del tabellone, il russo Aslan Karatsev.

Oggi, domenica 25 aprile, si disputerà la finale del tabellone di singolare del torneo Serbia Open 2021 di tennis. Sarà possibile seguire l’incontro Karatsev-Berrettini in diretta tv in chiaro su SuperTennisTV ed in diretta streaming gratuita su supertennis.tv, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra Berrettini e Karatsev.

PROGRAMMA KARATSEV-BERRETTINI ATP 250 BELGRADO I

Domenica 25 aprile

Center Court, a partire dalle ore 17.00

Aslan KARATSEV (RUS) [3] vs Matteo BERRETTINI (ITA) [2]

Diretta tv su SuperTennisTV

Diretta streaming su supertennis.tv

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse