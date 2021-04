Benevento-Sassuolo 0-1, Serie A 2021: un autogol di Barba, e le parate di Consigli, regalano i tre punti agli emiliani

Torna al successo il Sassuolo che nel Monday Night della trentesima giornata della Serie A 2020-2021, sbanca Benevento con il punteggio di 1-0 (autorete di Barba al 44′) e si conferma una squadra che, nonostante le numerose assenze, può davvero vincere contro chiunque. Per i giallo-rossi, invece, ko che non cambia la situazione, ma che propone ancora una squadra poco brillante. Con questo risultato i nero-verdi salgono all’ottavo posto in classifica (superando l’Hellas Verona) con 43 punti, mentre i campani rimangono fermi a quota 30, con 8 lunghezze di margine sul Cagliari.

I padroni di casa si sono presentati in campo con un roccioso 5-3-2 con Montipò tra i pali, Depaoli e Improta larghi, con Tuia, Glik e Barba centrali, quindi Hetemaj, Schiattarella e Ionita a centrocampo, mentre in attacco agiscono Sau e Gaich. Il Sassuolo, invece, conferma il suo classico 4-2-3-1 con Consigli in porta, Muldur, Marlon, Ferrari e Kyriakopoulos in difesa, quindi Locatelli e Magnanelli mediani, con Boga, Djuricic e Maxime Lopez a supporto di Raspadori.

Il primo tempo scorre in maniera decisamente lenta, senza particolari emozioni. Bisogna attendere l’ultimo minuto per il primo vero scossone del match. Al 44′ Boga prende palla sulla tre quarti avversaria, parte in serpentina, salta due avversari, entra in area, vince un rimpallo e arriva davanti a Montipò. Il calciatore ivoriano, troppo decentrato verso la linea di fondo, opta per un tocco sotto a centro area, sul quale Barba interviene goffamente e insacca il pallone nella propria rete. Si va al riposo sullo 0-1, con la sensazione che la ripresa sarà decisamente più movimentata.

E così è. Ancora Boga è protagonista con un paio di tentativi, ma Montipò chiude bene. Si arriva al 68′ con Djuricic che apre in maniera eccellente un contropiede, gira la palla sulla destra a Muldur che gliela rende. Il serbo, da ottima posizione, grazia l’estremo difensore del Benevento sparando in curva. A questo punto il match esplode. Capovolgimento di fronte e Lapadula ci prova con un bel diagonale, ma Consigli para a mano aperta. Ci prova anche Gajch al 73′, ma il Sassuolo resiste. Anzi, Raspadori all’87 avrebbe un clamoroso match point. Iago Falquè combina un disastro a centrocampo e lancia l’attaccante dell’Under21 tutto solo davanti a Montipò, ma la sua conclusione esce a pochi millimetri dal palo. Nel recupero i padroni di casa ci provano e arrivano vicinissimi al pareggio. Al 92′ Glik colpisce quasi a botta sicura di testa da pochi metri, Consigli è ancora super, ma il portiere emiliano il miracolo lo compie pochi secondi dopo. Conclusione dalla distanza sulla quale Depaoli piazza la deviazione quasi dal dischetto del rigore. Consigli, nonostante tutto, ha il colpo di reni giusto, e salva un gol che appariva già fatto.

Foto: Lapresse