Beach volley, World Tour 2021 Cancun2. Quarto posto per Rossi/Carambula: i brasiliani vincono la finale per la terza piazza.

Appuntamento rimandato per Enrico Rossi e Adrian Carambula per il primo podio in carriera assieme in un 4 stelle World Tour. Il campione olimpico Alison e Alvaro Filho riescono a vincere 2-0 la finale per il terzo posto del secondo torneo di Cancun ai danni di Rossi/Carambula, che hanno rincorso per tutto il match, sprecando qualche buona occasione per indirizzare diversamente l’incontro. Più incisivi e meno fallosi i sudamericani nelle fasi determinanti del match.

Nel primo set partono meglio i brasiliani che trovano un paio di muri vincenti con Alison e scattano avanti 8-4. Carambula inizia a macinare attacchi vincenti e gli azzurri si riportano in carreggiata (8-7). I verde-oro mantengono un break di vantaggio fino al 13-11 e gli azzurri riescono ad impattare a quota 13. Si procede punto a punto fino al 17-17 quando Rossi, di seconda intenzione, ha la palla del primo vantaggio ma Alison fa buona guardia a muro e apre il break decisivo con una incredibile difesa di Alvaro Filho e il muro di Alison che chiudono il set: 21-17.

Grande equilibrio nella prima parte del secondo parziale con le due squadre che procedono a braccetto fino al 10 pari, poi ancora una volta un errore di Rossi in attacco e un muro imperioso di Alison lanciano i brasiliani sul 14-11. I sudamericani scattano avanti 18-14 ma gli azzurri hanno l’ultimo sussulto, riportandosi sotto 18-ò17 ma si bloccano di nuovo arrendendosi con il punteggio di 21-17.

La serata proseguirà con altri tre grandi incontri: la finale per il bronzo del torneo femminile tra le statunitensi Ross/Klineman e le olandesi Keizer/Meppelink e le due finali: quella maschile tra i norvegesi Mol/Sorum e i qatarioti Cherif/Ahmed e quella femminile tra le brasiliane Agatha/Duda e le russe Makroguzova/Kholomina.

