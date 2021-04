Basket femminile, Serie A1: Venezia espugna Bologna e vince gara 1 della semifinale

Vince Venezia, che espugna il campo della Virtus Bologna e si porta sull’1-0 nella prima semifinale della Serie A1 femminile di basket. Match guidato fin dalla palla a due, con Attura e compagne che non riescono mai a scappare via, ma controllano senza fatica il vantaggio e fanno un primo passo verso la finale.

Parte bene la squadra ospite che mette a segno un parziale di 0-7 nei primi 70 secondi di gioco. Reagisce con Bishop la Virtus Bologna e torna a -2, ma Venezia riallunga con la tripla di Penna e le venete toccano il +9. Prova a restare in partita la formazione emiliana e il primo quarto si chiude con Venezia avanti 13-20.

Attura prova l’allungo con una tripla e un canestro che riportano la Reyer a +10, ma ancora una volta la squadra di casa non alza bandiera bianca e con D’Alie tornano sotto nel punteggio. Williams e Begic danno il -4 alla Virtus, ma nella seconda parte del quarto si sblocca Pan e Venezia allunga nuovamente, anche se non riesce a scappare via. Si va, così, al riposo con le ospiti in vantaggio 35-43, ma tutto ancora in gioco.

Prova lo strappo decisivo Venezia a inizio ripresa, con i canestri di Anderson e Howard che valgono subito il +16 per le ospiti. Prova a reagire Begic, con due canestri, ma le ospiti ora controllano il match. Le padrone di casa accorciano fino al -10, ma poi Bestagno accelera nuovamente e il terzo quarto si chiude con Venezia sempre avanti 47-63.

Ed è ancora Pan a chiudere virtualmente il match con la tripla che dà il là all’ultimo quarto e Attura allunga sul +21. Si spegne, a questo punto, la forza di Bologna di rispondere alla superiorità delle venete, che così nell’ultimo quarto allungano decise scappano via, chiudendo con una netta vittoria per 62-92. Top scorer Anderson con 18 punti, mentre a Bologna non bastano i 16 punti di Begic.



Credits: Ciamillo