Beach volley, World Tour 2021. Cambio tecnico per Rossi/Carambula: via Solustri, arriva Raffaelli

Rivoluzione tecnica per la coppia numero due del beach volley azzurro maschile, composta da Adrian Carambula ed Enrico Rossi che non saranno più allenati da Marco Solustri, che li ha seguiti dal momento in cui si è formata la coppia, portandoli fino al quinto posto mondiale del 2019 ad Amburgo.

Dai giorni scorsi il coach della coppia azzurra è Andrea Raffaelli, ex giocatore di punta del movimento italiano, ex tecnico del centro 4 Vele di Pescara ed ex allenatore della Nazionale femminile di beach volley. Raffaelli ha già iniziato da qualche giorno a guidare gli allenamenti di Rossi/Carambula che puntano negli ultimi cinque tornei di qualificazione a centrare l’accesso ai Giochi Olimpici di Tokyo.

La coppia azzurra sarà al via dei tre tornei 4 stelle validi per la qualificazione olimpica in programma dalla prossima settimana a Cancun in Messico: in questi tre appuntamenti gli azzurri, a cui manca un torneo per arrivare a quota 12, la minima che dà accesso al torneo olimpico, potrebbero conquistare i punti necessari per rientrare fra le prime 15 coppie del ranking a cui è riservato l’accesso diretto a Tokyo. Rossi e Carambula potranno comunque disputare, assieme presumibilmente a Cottafava/Windisch, la Continental Cup che dà l’accesso ai Giochi ad una coppia della nazione vincente: il torneo è diviso in due fasi e la prima fase di qualificazione è ad inizio maggio.

Ancora non si conoscono i motivi di una così repentina decisione della coppia azzurra ma non è un segreto che Marco Solustri allenasse anche i lettoni Samoilovs/Smedins e forse in questa fase delicata la coppia italiana aveva bisogno di un allenatore che le dedicasse tutto il suo impegno. Con Raffaelli il connubio di Rossi/Carambula potrebbe proseguire anche dopo la volata per i Giochi di Tokyo.

Foto Fivb