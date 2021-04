Nei giorni che seguono l’eliminazione dall’EuroCup e nelle ore che precedono, per la Virtus Bologna, quella che è in Italia la madre di tutte le partite, contro l’Olimpia Milano, sono tante le questioni in bianconero ancora da risolvere o in via di definizione sia per il prosieguo della stagione che per le prossime.

Il discorso primario è quello legato alla panchina: è noto, infatti, che salterà quella di Sasha Djordjevic a fine stagione, e di nomi ne sono stati fatti molti negli ultimi giorni per la successione. Uno di questi è Walter De Raffaele, attualmente decano della Reyer Venezia, che però ha smentito seccamente i rumours affermando di non saperne nulla. Anche Frank Vitucci, oggi autore del miracolo di Brindisi, sarebbe sul taccuino virtussino.

C’è anche l’altro fronte riguardante l’EuroCup: secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, infatti, una delle licenze triennali di EuroCup nel nuovo format andrà al club bianconero, che era assente nella riunione dei 13 team che hanno sostanzialmente dato vita a quel che vedremo per le prossime tre stagioni, fino all’allargamento (nei piani) dell’Eurolega. Era assente anche l’UNICS Kazan.

In campo, invece, le V nere saranno prive, questa sera, sia di Stefan Markovic che di Amedeo Tessitori, due variabili tattiche importanti contro una formazione come Milano. Quello di stasera sarà l’unico anticipo della 28a giornata.

Credit: Ciamillo