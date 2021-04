La Lega Basket Serie A ha preso alcune drastiche decisioni, al fine di dare modo alla Serie A 2020-2021 di terminare la stagione regolare in maniera tale che tutte le squadre abbiano giocato lo stesso numero di partite. Il tutto è dovuto al problema dell’isolamento imposto all’Happy Casa Brindisi a causa di dieci casi di Covid-19, di cui sei all’interno della squadra.

In particolare, è stato deciso che l’ultima giornata, originariamente prevista per domenica 2 maggio, si debba invece disputare lunedì 10 maggio. Questo comporta uno spostamento in avanti anche dei playoff scudetto, che prenderanno il via giovedì 13 maggio. Il tutto per permettere il mantenimento della contemporaneità delle partite richiesta per il turno conclusivo, che sarà del tutto decisivo sia nella zona di testa che in quella di coda, oltre che naturalmente per quel che concerne le otto che accedono alla postseason.

Inoltre, sono state riprogrammate le due partite dell’Happy Casa Brindisi coinvolte nel problema isolamento: Brindisi-Sassari, che doveva giocarsi il 28 aprile, si disputerà invece domenica 2 maggio, mentre Trento-Brindisi, di scena il prossimo 25 aprile in origine, avrà luogo mercoledì 5 maggio.

Rimane da capire come verrà cambiato anche tutto il calendario degli stessi playoff. Sono infatti da considerare due limiti: il primo è quello dato dal 17 giugno, data massima entro cui la FIBA ha chiesto di terminare tutti i campionati causa Preolimpici, il secondo è posto dalla possibilità che l’Olimpia Milano disputi le Final Four di Eurolega, programmate a Colonia dal 28 al 30 maggio.

Credit: Ciamillo