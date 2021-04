Basket, Serie A 2021: retrocede Cantù, vincono Sassari e Venezia. Trieste si qualifica ai playoff

Nella serata odierna, in contemporanea, sono andate in scena cinque partite della ventinovesima giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Andiamo a riepilogare quanto accaduto sui campi del Bel Paese.

Il verdetto più importante della serata è la retrocessione di Cantù, che cede per 75-68 sul campo della Fortitudo Bologna e abbandona la Serie A per la prima volta dal 1994. A trascinare gli emiliani sono Banks e Aradori, che segnano rispettivamente 20 e 17 punti, mentre ai lombardi i 22 punti di Gaines non bastano ad evitare l’ultimo posto aritmetico. A decretare ufficialmente la retrocessione dei canturini è anche la vittoria della Germani Brescia nel derby regionale contro la Vanoli Cremona: la Leonessa si impone al “PalaRadi” per 89-94. Il protagonista principale è Bortolani, autore di 23 punti, mentre per i padroni di casa da registrare i 28 punti di T.J. Williams e i 20 punti di J. Williams.

Per quanto riguarda la parte alta della classifica, da segnalare le vittorie interne di Dinamo Sassari e Reyer Venezia. I sardi superano Reggio Emilia con il punteggio di 89-82: decisivi i 25 punti di Bendzius, mentre per i biancorossi il top scorer è Lemar (19 punti). Successo estremamente agevole, invece, per Venezia, che travolge Treviso per 82-62. A trascinare gli orogranata nel derby veneto sono Tonut e Watt, che chiudono rispettivamente a 20 e 19 punti. Infine, vittoria importantissima per Trieste, che espugna Varese per 73-79 e si qualifica matematicamente ai playoff. Il miglior marcatore dei giuliani è Doyle (16 punti), mentre ai lombardi non bastano i 19 punti di Beane.

RISULTATI

Credit: Ciamillo