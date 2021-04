Basket, Serie A 2021: Pesaro espugna Bologna e vince la sfida playoff contro la Fortitudo

Emozioni forti a Bologna nella sfida tra la Fortitudo e Pesaro. Gli ospiti mettono a segno un gran secondo quarto, scappano via, poi però i padroni di casa compiono una fantastica rimonta e solo nel finale gli ospiti mettono i canestri decisivi in quello che era un vero e proprio spareggio playoff.

È un primo quarto ricco di canestri quello tra Fortitudo e Pesaro, con Tote a dare il via alle danze, ma la tripla di Tambone a portare subito avanti gli ospiti. Ancora Tote e Banks riportano la Fortitudo avanti, con Tambone che risponde. Ma i padroni di casa allungano fino all’11-5 e Pesaro è obbligata a rincorrere. Filipovity ridà il -1, ma è la squadra di casa a dettare il ritmo e Tote riporta a +8 i suoi a tre minuti dal termine. Il finale del primo quarto, però, è dominato da Pesaro, che con le triple di Zanotti, Filloy e Tambone tornano sotto e, allo scadere, è il canestro di Robinson a mandare le squadre al primo stop sul 25-25.

L’ottimo momento di Pesaro continua a inizio secondo quarto, dove al canestro di Mancinelli gli ospiti rispondono con un parziale di 14-0, con due triple di Robinson e una di Filloy e Massenat che fanno volare Pesaro sul 27-39. La Fortitudo prova a reagire da oltre l’arco con Baldasso, ma Pesaro risponde colpo su colpo e mantiene la doppia cifra di vantaggio. Massenat da oltre l’arco dà il +14, risponde subito Tote, ma poco dopo è Filipovity a riallungare per gli ospiti con tripla e libero aggiuntivo, con Pesaro in controllo del match in questo momento. E nel finale del primo tempo è Eboua a segnare e mandare le squadre al riposo sul 41-56.

Bologna che prova a reagire e a inizio ripresa piazza un parziale di 17-4 che vale il -2. Pesaro dopo un lungo blackout trova la tripla con Filipovity e mette un miniparziale per riallungare. Si bloccano le due squadre nella seconda metà del quarto, con tanti errori che non smuovono il punteggio, con un solo libero di Cain a dare un punto a Pesaro. Poi arriva il canestro di Massenat per il +10 e si va all’ultimo stop con Pesaro avanti 58-68.

Ancora una volta è la squadra di casa a partire meglio al rientro in campo, con le triple di Banks e Aradori che aiutano la Fortitudo a tornare a -4. Poi arrivano due liberi di Tote e la schiacciata di Hunt per il 70-70 quasi a metà quarto. Massenat riporta Pesaro avanti, risponde Banks con la tripla del sorpasso emiliano, cui si aggiunge il libero del +2. Cain pareggia, poi tripla di Filloy per il +3 di Pesaro in un match ora equilibratissimo. Pareggia Baldasso da oltre l’arco, poi Robinson riallunga per il 77-79 finale.

