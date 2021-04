Basket, Serie A 2021: Milano-Varese 81-83. Vittoria ospite nel giorno dei 3000 punti di Cinciarini

Nel posticipo della 25ma giornata della Serie A 2021 di basket arriva il colpo a sorpresa della Pallacanestro Varese, che passa sul parquet dell’Olimpia Milano per 81-83 resistendo al ritorno finale dei padroni di casa e rovina così la festa per i 3000 punti di Cinciarini.

Per gli ospiti vanno sottolineati i 18 punti di Scola ed i 17 con 8 assist di Ruzzier, ma a favorire la vittoria di Varese è anche il 13/28 da tre, senza tralasciare il 40-29 a rimbalzo. Per i padroni di casa, sotto fin dalla fine del primo quarto, un lungo inseguimento che non si concretizza.

Milano infatti parte con un parziale di 5-0, poi resta avanti fino al 9-7. Da quel momento Varese opera l’aggancio ed allunga fino al 13-24, anche se Milano ricuce fino al 18-24 dopo 10′. Ospiti fino al +9 sul 20-29 nel secondo periodo, poi riprende la risalita di Milano, che per tre volte pass a condurre di 1. Varese però torna avanti fino al 41-45 di metà gara.

Nel terzo quarto i padroni di casa nella parte centrale del parziale tornano fino al -2 sul 55-57, ma Varese allunga fino al +11 sul 57-68, infine Milano torna al -6 sul 63-69. Negli ultimi 10′ Milano trova l’aggancio a quota 69 e ancora per tre volte si trova avanti di 1, fino all’81-80. Varese però non molla e centra il successo per 81-83.

TABELLINO

Olimpia Milano-Pallacanestro Varese 81-83 (18-24 41-45 63-69 81-83)

Olimpia Milano: Punter 14, Rodriguez 14, Leday 14, Datome 11, Hines 7, Micov 7, Moraschini 7, Shields 5, Cinciarini 2.

Pallacanestro Varese: Scola 18, Ruzzier 17, Douglas 16, Egbunu 9, Beane 8, Strautins 7, Morse 5, Ferrero 3.

Credit: Ciamillo