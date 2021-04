Basket: playoff Serie A al via nella prima settimana di maggio. Licenze, approvato il manuale

L’Assemblea delle società facenti parte della LBA – Lega Basket Serie A ha messo in chiaro due importanti punti relativi alla stagione che sta avviandosi verso la sua fase calda. Tra gli argomenti trattati anche la possibile riapertura dei palasport, legata in parte anche alla questione che consentirà di avere il 25% di pubblico nel calcio in occasione degli Europei 2021.

In particolare, è stato deciso che i playoff scudetto inizieranno con i quarti di finale dall’8 e 9 maggio, e si disputeranno secondo la seguente formula: quarti e semifinali al meglio delle cinque partite, finale al meglio delle sette. Non è stato specificato cosa comporterebbe un’eventuale qualificazione alle Final Four di Eurolega dell’Olimpia Milano.

Per quanto riguarda invece l’ormai nota questione delle licenze per l’accesso alla Serie A, argomento del quale si è a lungo dibattuto lungo gli scorsi mesi, il comunicato ufficiale recita che le società hanno unanimemente approvato il Manuale per la concessione delle licenze nazionali, ora sottoposto a ratifica dalla FIP.

Non si conoscono i dettagli di questo Manuale, mentre sono stati anche approvati i criteri di permanenza e ammissione alla LBA per la prossima stagione sportiva, anche in questo caso senza rivelare di più.

