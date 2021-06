Come dicono in America, lo sweep è completato. La Virtus Bologna è Campione d’Italia dopo 23 anni, superando per 4-0 nella finale Scudetto l’Olimpia Milano. La squadra di Djordjevic completa il suo capolavoro, imponendosi 73-62 in gara-4 al termine di una partita che si è decisa ancora una volta nell’ultimo quarto, dove Bologna ha fatto la differenza rispetto ad una Milano che crolla ancora negli ultimi dieci minuti.

Marco Belinelli è il miglior marcatore con 15 punti, ma importanti sono anche i 14 punti di Kyle Weems e i 10 di Milos Teodosic (condizionato anche dai falli). All’Olimpia non bastano i 16 punti di Shavon Shields e gli 11 di Kevin Punter.

Inizio pimpante della Virtus con Markovic, ma replica LeDay con una schiacciata imperiosa (8-7). Datome sale in cattedra e Milano prova ad allungare sul +8 (17-9). Bologna torna sotto con Pajola, ma Punter replica nuovamente dall’arco (22-14). Il quarto si chiude con una schiacciata di Alibegovic, con la Virtus sul -5 alla prima sirena (19-24).

Subito tripla di Cinciarini, ma la Virtus trova un impressionante break di 13-0 con le triple di Belinelli, Weems e Pajola (32-27). L’Olimpia replica ancora con Datome e Shields, ma nuovamente Belinelli si inventa una clamorosa conclusione dall’arco. Si gioca punto a punto, con il livello fisico della partita che cresce di minuto in minuto. L’ultima firma del primo tempo è di Shields, con Milano avanti all’intervallo 43-41.

Al rientro dagli spogliatoi non si segna per un minuto, poi a sbloccare lo zero sono Weems e Teodosic. La Virtus prova a scappare, ma l’Olimpia riesce a resistere e risponde colpo su colpo. Si segna comunque pochissimo in questo terzo quarto (Milano appena 8 e Virtus 14), con Milos Teodosic che trova la tripla del +4 (55-51) a dieci minuti dalla fine.

Belinelli apre subito l’ultimo quarto con la tripla del +7, ma Rodriguez firma il -2 (58-56). Come è già accaduto nelle altre tre partite, l’Olimpia crolla, mentre la Virtus vola sulle ali dell’entusiasmo con la tripla di Weems che fa esplodere la Segafredo Arena (66-56). Milano arriva anche sul -6, ma nuovamente la Virtus risponde e la tripla di Ricci del +11 (71-60) ad un minuto dalla fine fa partire la festa. La Virtus vince 73-62 ed è Campione d’Italia.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – AIX ARMANI EXCHANGE MILANO (19-24, 22-19, 14-8, 18-11)

Bologna: Ricci 5, Gamble, Teodosic 10, Belinelli 15, Pajola 8, Alibegovic 6, Nikolic, Abass 2, Adams, Hunter 6, Markovic 7, Weems 14

Milano: Brooks, Moraschini, Wojciechowski, Cinciarini 5, Biligha, Hines 10, Shields 16, Rodriguez 8, Micov, Punter 11, LeDay 2, Datome 10

Credit Ciamillo