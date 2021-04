Basket, Playoff Eurolega 2021: il CSKA batte ancora il Fenerbahce e vola sul 2-0. Decisivo Daniel Hackett

CSKA Mosca a un passo dalla Final Four dell’Eurolega 2020-2021 di basket. Nei quarti di finale della massima competizione continentale il sodalizio russo batte il Fenerbahce in gara-2 per 78-67 e vola sul 2-0 nella serie. La prossima settimana in Turchia il CSKA avrà l’opportunità di chiudere i giochi e staccare il pass per il grande appuntamento di Colonia.

Il primo quarto si gioca sul filo dell’equilibrio con continui sorpassi e controsorpassi. Il CSKA fa valere maggiormente il collettivo, mentre il Fenerbahce mostra subito un Guduric in serata di grazia: dopo 10′ di gioco il tabellone dice 23-25. Per buona metà del secondo periodo la situazione rimane invariata, con nessuna delle due squadre che riesce ad accumulare un vantaggio superiore a un possesso di distanza, ma negli ultimi 5′ del primo tempo i russi mettono la freccia e, attraverso un parziale di 11-0, vanno all’intervallo conducendo di otto lunghezze (50-42).

Durante il terzo quarto la squadra di casa vive alcuni minuti di grande difficoltà offensiva e i turchi ne approfittano per piazzare un break di 0-9 e ricucire il gap fino al -1 sul 52-51. Clyburn sblocca finalmente il CSKA, che a 10′ dalla fine è avanti di cinque punti (60-55). Nell’ultimo periodo la formazione di Istanbul tenta di rientrare in partita ma non si avvicina mai più del -6 e deve cedere anche gara-2: a Mosca finisce 78-67. Sorride anche l’Italia, dal momento che il top scorer del CSKA è Daniel Hackett con 14 punti e 9 assist, mentre al Fenerbahce non bastano i 27 punti Marko Guduric.

TABELLINO

CSKA MOSCA – FENERBAHCE 78-67 (23-25, 27-17, 10-13, 18-12)

CSKA MOSCA – Hackett 14, Shengelia 11, Kurbanov 10

FENERBAHCE – Guduric 27, Barthel 9, De Colo 9

