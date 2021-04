Basket, Playoff Eurolega 2021: il Barcellona supera lo Zenit al supplementare e pareggia la serie

Nel momento più difficile della sua stagione e con le spalle al muro, il Barcellona supera dopo un tempo supplementare lo Zenit San Pietroburgo per 81-78 al termine di una gara-2 dei Playoff di Eurolega davvero avvincente. Gli spagnoli pareggiano la serie, ma i russi, che hanno assaporato anche il clamoroso 2-0, ora avranno due partite in casa per volare alle Final Four.

E’ Brandon Davies a prendersi il Barcellona sulle spalle, trascinando i catalani con 22 punti ed 8 rimbalzi. In doppia cifra chiude con Cory Higgins con 15 punti. Allo Zenit non è bastato il solito eccezionale Kevin Pangos, che ha messo a referto 23 punti, ed anche i 17 punti di Will Thomas.

Ottimo inizio dello Zenit sulla scia anche del successo di mercoledì scorso, con i russi che chiudono avanti alla prima sirena per 16-13. Nel secondo quarto si accende Brandon Davies ed il Barcellona costruisce un parziale di 25-13, che permette ai padroni di casa di chiudere avanti all’intervallo per 38-29. Il terzo quarto è il momento di Pangos e lo Zenit ribalta completamente l’inerzia del match e si entra negli ultimi dieci minuti in perfetta parità (48-48).

Si gioca punto a punto, con il Barcellona che tocca il +5 con Kuric. Lo Zenit non molla e dalla lunetta prima Thomas e poi Pangos. Dal 66-66 non si segna più con Mirotic e Pangos che non trovano il canestro della vittoria. Si va ai supplementari e si arriva sul 76-76 ad un minuto dalla fine. Davies fa 1/2 dalla lunetta, ma Baron perde palla e poi Hanga è glaciale ai liberi. 2/2 di Pangos e poi ancora di Davies. Lo Zenit ha l’ultimo tiro, ma Pangos perde palla e il Barcellona si salva.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

FC BARCELLONA – ZENIT SAN PIETROBURGO 81-78 d.t.s (13-16, 25-13, 10-19, 18-18, 15-12)

Barcellona: Davies 22, Hanga 5, Bolmaro 7, Smits 6, Oriola 6, Abrines 2, Higgins 15, Kuric 9, Claver, Mirotic 8, Calathes 3

Zenit: Rivers 4, Zakharov, Pangos 23, Fridzon, Hollins 12, Thomas 17, Baron 7, Khvostov, Zubkov 2, Pushkov, Poythress 4, Black 9

Credit Ciamillo