Vittoria senza sorriso per la Dinamo Sassari, che nell’ultimo match della Top 16 della Basketball Champions League batte il Brose Bamberg per 83-72. Un successo che non cambia nulla in termini concreti dal momento che i sardi erano già ampiamente eliminati dalla competizione, ma che almeno evita di chiudere il cammino europeo con il record di 0-6.

Ottima partenza per la squadra allenata da Gianmarco Pozzecco, che nel primo quarto difende bene e trova il canestro con continuità riuscendo quindi ad ottenere la doppia cifra di vantaggio: dopo 10′ di gioco il tabellone dice 25-14 per i sardi. Nel secondo periodo lo spartito non cambia e i padroni di casa si fanno preferire, raggiungendo anche il massimo vantaggio di +17 e andando all’intervallo con quattordici lunghezze di margine: dopo la prima metà di gara è 44-30.

Nel terzo quarto la Dinamo resiste al tentativo di rientro degli ospiti, i quali non si spingono oltre il -8. La gara non è determinante neanche per i tedeschi, già eliminati anche loro, e il copione rimane lo stesso: a 10′ dalla sirena il punteggio dice 65-53. Nell’ultimo periodo il Bamberg ricuce nuovamente fino al -8, ma anche in questo caso il Banco di Sardegna respinge con orgoglio gli assalti avversari e chiude il match serenamente con il finale di 83-72. Il principale protagonista è il lituano Eimantas Bendzius, che segna 22 punti e si afferma come top scorer dell’incontro.

TABELLINO

DINAMO SASSARI – BROSE BAMBERG 83-72 (25-14, 19-16, 21-23, 18-19)

SASSARI – Bendzius 22, Kruslin 16, Happ 14, Burnell 8, Treier 7

BAMBERG – Seric 16, Hundt 11, Ogbe 11, Plescher 11, Gruttner 7

Credit: Ciamillo