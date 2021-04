Basket: Final Four NCAA 2021, a Baylor la gioia della prima volta

Per vedere il trionfo di un’imbattuta in tutto il torneo NCAA bisognerà aspettare ancora. Quello che non accade da 45 anni non si è verificato neanche stavolta: Baylor, infatti, sconfigge nettamente Gonzaga ed è per la prima volta sul tetto delle università americane. 70-86 il punteggio finale, con Jared Butler a quota 22 punti e miglior giocatore delle Final Four senza neanche passare dal via.

Una partita, quella di stanotte, in cui Baylor mette in evidenza fin dall’inizio alcune qualità fondamentali: difesa, Flagler e Teague. I Bears si trovano in vantaggio per 10-29 già dopo dieci minuti. Siccome gli Zags prima di aver lottato al tappeto di solito tendono a non andarci, allora ecco che è Drew Timme, assieme all’eroe della semifinale Suggs, a rimettere in carreggiata la situazione, almeno parzialmente, con il 37-47 all’intervallo.

La zona di Gonzaga, sebbene inizialmente bucata due volte da tre, fa il suo dovere: a un certo punto è -9, ma è l’ultimo sussulto, perché Baylor vola via senza altri problemi, amministrando comodamente nel tempo che manca per arrivare al risultato finale.

GONZGA-BAYLOR 70-86 (37-47)

GONZAGA: Suggs 22, Timme 12, Nembhard 9, Kispert 12, Ayayi 8, Watson 4, Cook, Strawther 3, Harris, Gregg

BAYLOR: Butler 22, Mitchell 15, Teague 19, Flagler 13, Vital 6, Thamba 3, Tchamwa Tchatchoua 6, Mayer 2, Cryer, Paterson, Loveday, Moffatt

Foto: Al Sermeno Photography / Shutterstock.com