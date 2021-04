Rugby, Champions Cup 2021: la Francia domina, nei quarti ben 5 squadre

Si è concluso il primo weekend delle Coppe europee di rugby e la Champions Cup ha confermato l’ottimo momento del rugby transalpino. Ben cinque le formazioni che accedono ai quarti di finale, con la corsa del Tolone fermata dal Covid-19 che ha impedito a Parisse e compagni di sfidare il Leinster negli ottavi di finale.

Cosi sono La Rochelle, Bordeaux, Racing, Clermont e Tolosa a passare il turno, cui si aggiungono gli inglesi Sale Sharks ed Exeter Chiefs e gli irlandesi Leinster. E questo weekend si giocheranno i quarti di finale, con due posti in semifinale già prenotati dai transalpini visto che sono previsti due derby francesi nei quarti di finale.

Si inizia, però, sabato con le due formazioni inglesi che punteranno a staccare il biglietto per il penultimo atto della coppa europea. Si parte a La Rochelle, dove i padroni di casa ospitano i Sale Sharks in un match che promette equilibrio e battaglia. A seguire la sfida forse più attesa, con gli Exeter Chiefs che ospitano il Leinster in quello che promette di essere il match con il più alto tasso tecnico del weekend.

Domenica, infine, come detto, il doppio derby francese che vale gli ultimi due posti in semifinale. Si parte con la sfida tra Bordeaux e Racing 92, con i parigini che proveranno a espugnare il campo del Bordeaux in una sfida tra due squadre che anche nel Top 14 dimostrano di equivalersi, con i padroni di casa attualmente quinti e il Racing terzo.

Infine, altro big match tra il Clermont e il Tolosa. Anche qui sfida tra la quarta del Top 14 e la prima, ma soprattutto il confronto tra il Tolosa che vanta già 4 titoli continentali (anche se l’ultimo è datato 2010) e il Clermont tre volte finalista (l’ultima volta nel 2017). Insomma, un match tra due nobili del rugby europeo che si giocano un posto in semifinale.

Foto: Dennis Goodwin / ProSportsImages / DPPI