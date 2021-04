Basket femminile: Serie A1, playoff e playout 2021 al via senza una serie. Si parte in casa delle sfavorite

Cominciano quest’oggi, in Serie A1, i playoff scudetto e i playout per evitare la retrocessione: il basket femminile, però, vive alcune situazioni particolarmente critiche perché proprio il finale di stagione è stato funestato da circostanze che condizionano notevolmente le fasi più importanti dell’annata.

Per quanto riguarda i playoff, il Fila San Martino di Lupari è stato costretto a rinunciare alla serie di quarti di finale contro il Famila Schio a causa di un focolaio di Covid-19 in squadra, arrivato troppo a ridosso della fine della regular season per poter permettere una ragionevole ripresa in tempo utile per la fase più importante dell’annata. Questo, chiaramente, manda le attuali campionesse d’Italia in semifinale, anche se senza averlo voluto in quel modo.

I playout, invece, vedono a pesante rischio la serie tra Battipaglia e Lucca, per lo stesso motivo: la società campana ha rilasciato un comunicato particolarmente pesante, parlando (non del tutto a torto) di campionato falsato dalla situazione. Del resto, basti pensare a Vigarano, che avrebbe potuto giocarsi le proprie chance di permanenza nel massimo campionato senza il blocco imposto dall’autorità sanitaria di Ferrara a causa di numerosi e comprovati casi di Covid-19 nel gruppo squadra.

Passando ai match di playoff veri e propri, le serie si caratterizzano per una struttura fuori-casa-casa, che fa sì che le squadre classificate dopo la quarta posizione giochino tra le mura amiche la prima gara. In certe situazioni questo può rivelarsi un fattore fondamentale.

Può essere per esempio il caso del Geas Sesto San Giovanni: le rossonere di coach Cinzia Zanotti sono protagoniste di uno dei due confronti più interessanti dell’intero lotto, quello con la Virtus Segafredo Bologna allenata da Lorenzo “Lollo” Serventi. Grande protagonista della prima parte di stagione, la Virtus è un po’ calata nella seconda, mentre il Geas è riuscito soprattutto dopo la fase Covid-19 a mantenere un passo particolarmente significativo. Molto difficile un pronostico su questa serie; nella stessa parte di tabellone è la Reyer Venezia ad avere i favori del pronostico contro la Limonta Costa Masnaga. Le migliori della stagione, proveniente dalla bruciante sconfitta in una splendida finale di EuroCup contro Valencia, sono nettamente favorite sul giovane gruppo che ha visto l’esplosione di Matilde Villa, sul cui futuro si prospetta un grande interesse.

Nella parte di tabellone che vede già in semifinale Schio, invece, Empoli e Ragusa cominciano la loro serie dalla terra toscana. Sempre molto intensi i confronti tra le due formazioni, con il precedente della Coppa Italia a riassumere tutto questo, visto l’overtime arrivato a Bologna tra USE Scotti Rosa e Passalacqua. Restano favorite, questo è vero, le siciliane, che pur prive di Marzia Tagliamento hanno saputo comunque riorganizzarsi in maniera molto efficace. Resta da capire se la squadra allenata da Alessio Cioni, protagonista di uno dei più grandi risultati della storia dello sport empolese, riuscirà a fare un altro passo a sorpresa, che a questo punto appare nelle sue corde. Empoli-Ragusa sarà anche la prima sfida a giocarsi, oggi alle 19:00, mentre le altre prenderanno il via domani alle 20:00.

In chiave playout, stante il rischio che corre Battipaglia di non poter giocare il primo turno contro Lucca (con eventuali conseguenze ancora tutte da chiarire, ove dovesse accadera), c’è la chiara opposizione delle filosofie nell’altro, quello tra Broni e Dinamo Sassari. Da una parte il gruppo a fortissima trazione italiana, con Marida Orazzo e Sara Madera a recitare da protagoniste, dall’altro quello letteralmente trainato dalle tre americane, tra le quali Kennedy Burke si è rivelata quale migliore marcatrice dell’intera stagione regolare. In questo caso si inizierà sabato 17.

Credit: Ciamillo