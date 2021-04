Basket femminile: Serie A1: la Geas vince il big match e chiude al quinto posto

Ultima giornata del massimo campionato italiano di basket femminile e con due partite cancellate per Covid erano tre i campi più interessanti. Da un lato le partite di Broni e Campobasso per definire il tabellone playout, dall’altra lo scontro diretto tra Empoli e Sesto San Giovanni per definire gli accoppiamenti dei quarti di finale scudetto.

Così l’unica sfida di poco interesse era quella tra Schio e Sassari, cioè tra chi era già sicura del secondo posto in classifica e di chi sta pensando alla corsa salvezza. E non c’è storia in un match che vede le venete scappare via fin dal primo quarto e chiudere il discorso all’intervallo, con il punteggio sul 45-25. E Schio non rallenta, con un terzo parziale da 22-7 e alla fine chiude vincendo 82-41 con Gruda miglior marcatrice con 18 punti, mentre per le ospiti ci provano solo Calhoun e Burke che chiudono con 15 punti a testa.

Nella corsa salvezza, invece, cade in casa Broni, battuta 70-83 da Limonta Costa Masnaga. Padrone di casa che dopo un primo quarto equilibrato cercano l’allungo vincente nel secondo quarto, con un parziale di 25-13 che le manda al riposo avanti 43-32. Ma nei seguenti dieci minuti ribalta tutto il Costa Masnaga che con un parziale di 14-28 ritorna avanti e nell’ultimo quarto non rallenta e, come detto, chiude il discorso per 70-83. Non bastano, dunque, i 20 punti di Madera e ben cinque ragazze di Broni in doppia cifra, con Spreafico miglior marcatrice con 26 punti, cui fanno eco i 17 di Matilde Villa e i 16 di Nunn.

Chiude, dunque, davanti a Broni Lucca, che invece va a vincere a casa del Campobasso e prenota la semifinale playout contro Battipaglia, mentre per Broni ci sarà la Dinamo Sassari. Lucca che parte forte nel primo quarto, chiuso 10-19, ma subisce la rimonta delle padrone di caso nei secondi 10 minuti, con le squadre che vanno negli spogliatoi con Lucca avanti solo 32-36. Ma nel terzo quarto le toscane spingono di nuovo sull’acceleratore e vanno all’ultimo riposo con 10 punti da difendere. Difesa che riesce e Lucca si impone 49-62 con i 14 punti di Jakubcova come miglior marcatrice.

Ed eccoci al match più atteso, quello tra Empoli e Geas che valeva il quinto posto finale. Match spettacolare, con un primo quarto in grande equilibrio, ma che vede nei secondi 10 minuti le lombarde scappare via con un parziale di 9-21 che significa il +11 al riposo. Prova a chiuderla nel terzo quarto il Sesto San Giovanni, ma è una bomba allo scadere di Smalls a tenere Empoli in partita con il terzo quarto che si chiude sul 46-58. Non molla la Geas che, così, si impone 52-64 e prenota un quarto di finale contro la Virtus Bologna, mentre a Empoli toccherà Ragusa. Miglior marcatrice la Smalls, i cui 21 punti però non bastano.

Credits: Ciamillo