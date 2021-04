Basket femminile: Sassari espugna Broni ed è salva, costringe le biancoverdi al secondo turno di playout di Serie A1 2021

Colpo a sorpresa della Dinamo Sassari, che sbanca il Palaverde di Broni e conquista gara-3 del primo turno di playout di Serie A1 2020-2021. Le sarde, con il 65-73 di questo pomeriggio, si assicurano dunque il termine della loro stagione, mentre quella di Broni continuerà forzatamente nella serie contro Battipaglia per evitare la retrocessione in Serie A2. Per le padrone di casa inutili i 20 punti di Anna Togliani e Taya Davis Reimer (con 13 rimbalzi), così come i 14 di Sara Madera; dall’altra parte, oltre ai “quasi” usuali 26 di Kennedy Burke, sono i 16 di Sierra Calhoun, i 15 di Michaela Fekete e i 12 di Giovanna Pertile a risultare decisivi.

Primo quarto importante per Broni, con Orazzo a comandare subito le danze con un parziale di 17-5 quasi tutto passato dalle sue mani. Dopo il 22-7 c’è un accenno di reazione da parte di Sassari, che attiva soprattutto Burke, ma il controllo sulla partita è in questa fase tutto biancoverde, con la prima sirena che arriva sul 27-19.

La Dinamo non rimane però doma, e nonostante il +13 firmato prima da Madera e poi da Davis Reimer parte alla riscossa iniziando da Pertile e Gagliano. Il divario si riduce fino a cinque lunghezze. Negli ultimi tre minuti sono poche le realizzazioni, legate a due liberi di Davis Reimer e altrettanti di Calhoun per il 38-33 dell’intervallo.

Burke e Fekete riavvicinano ancora le ospiti fino al -1 (40-39), ma tre liberi e una tripla di Togliani rimandano decisamente avanti le padrone di casa. Quello di Togliani è un parziale solitario di 10-4 che tenta di donare nuova tranquillità alle biancoverdi, che volano sulle ali dei 15 punti nel periodo della loro miglior realizzatrice di serata: si entra negli ultimi 10 minuti sul 59-51.

Accade però l’imprevedibile: l’attacco di Broni, semplicemente, si blocca in maniera pressoché totale: segna solo Davis Reimer con quattro liberi e un canestro su azione, ma le altre finiscono fermate dalla difesa sarda che, al contempo, costruisce sempre tanto in attacco. Il pareggio a quota 63 lo firma il blocco straniero, la tripla del vantaggio è di Pertile, e le ragazze di coach Restivo possono festeggiare così la permanenza in A1 alla loro prima stagione.

PF BRONI 93-DINAMO SASSARI 65-73 (27-19, 38-33, 59-51)

BRONI – Orazzo* 7 (0/5, 1/4), Togliani* 20 (4/10, 2/8), Ianezic, Rulli, Castello 2 (1/2, 0/1), Parmesani 2 (1/3 da 2), Madera* 14 (0/1, 4/7), Soli*, Davis Reimer* 20 (7/10 da 2), Capra NE. All. Fontana

SASSARI – Calhoun* 16 (2/9, 1/2), Arioli* 2 (1/2, 0/5), Costantini NE, Gagliano 2 (1/1 da 2), Fekete* 15 (5/9, 0/1), Cantone*, Burke* 26 (8/20, 1/3), Scanu NE, Pertile 12 (1/2, 3/7), Fara NE. All. Restivo

Credit: Ciamillo