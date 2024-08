Tennis: ufficiale l’accordo Sky-SuperTennis su US Open e WTA in simulcast

Da diversi giorni era stato annunciato da più parti, ma da solo pochi minuti è ufficiale. Si parla dell’accordo tra Sky Sport e SuperTennis che, da lunedì, cambierà il panorama televisivo del tennis in Italia rispetto alla situazione perdurante dall’inizio dell’anno. La tv satellitare avrà gli US Open in simulcast, mentre la tv della FITP tornerà a trasmettere tutti i tornei WTA, sempre in simulcast con Sky.

Questo il comunicato congiunto delle due emittenti: “Sky Italia e Sportcast – la società che gestisce SuperTennis, il canale tv della Federazione Italiana Tennis e Padel – annunciano una nuova partnership pluriennale. Un accordo che, grazie alla condivisione di contenuti di titolarità delle due società, dà ancora più visibilità al grande tennis, in un momento storico eccezionale per questo sport in Italia.

SuperTennis (ch. 212 di Sky, ch. 64 del digitale terrestre, in streaming su SuperTenniX) trasmetterà in diretta in chiaro, in simulcast con Sky e NOW, tutti i tornei WTA 250, WTA 500, WTA 1000 e le WTA Finals.

Su Sky e in streaming su NOW, saranno invece trasmesse in diretta le prossime edizioni degli US Open maschile e femminile, in simulcast con SuperTennis, a partire dal torneo al via il prossimo 26 agosto sul cemento statunitense“.

In sostanza, il tennis in chiaro torna ad arricchirsi di nuovi elementi, dopo che fino ad oggi, da inizio 2024, era stato di fatto limitato agli Internazionali d’Italia, al WTA di Palermo e alle Olimpiadi in diretta sui canali Rai (in particolare, Roma sarà sulla tv di Stato anche nel 2025). Sempre sulla Rai, nelle prossime settimane, rivedremo la Coppa Davis le ATP Finals (queste con un match al giorno dall’Inalpi Arena di Torino).

Per SuperTennis il ritorno della WTA è sostanzialmente un recupero di una parte di programmazione importante, come un baluardo sin dalle origini. Non va infatti dimenticato che nel 2013, quando Eurosport non rinnovò la partnership con l’associazione femminile, fu proprio il canale federale a subentrare per i diritti in Italia, in un momento particolarmente felice per i risultati del tennis tricolore (era sì scesa Francesca Schiavone, ma Sara Errani, Flavia Pennetta e Roberta Vinci vivevano o stavano per vivere gli apici delle rispettive carriere). Ed anche oggi un’azzurra al top c’è: Jasmine Paolini, numero 5 del ranking WTA nonché campionessa olimpica in doppio insieme proprio a Sara Errani.

Sky, invece, vede tornare sulle proprie frequenze uno Slam che non trasmetteva da vent’anni. Per intenderci, c’era ancora la leggendaria coppia formata da Rino Tommasi e Gianni Clerici al commento. L’ultimo incontro trasmesso dall’emittente satellitare da Flushing Meadows fu la finale tra Roger Federer e Lleyton Hewitt, che segnò il primo di cinque trionfi consecutivi dello svizzero nella Grande Mela. Il torneo è poi stato trasmesso in esclusiva italiana da Eurosport (che lo irradiava già da prima) dal 2005 al 2022, mentre SuperTennis ne ha acquisito i diritti dal 2023.