Basket, Eurolega 2021: il CSKA soffre, ma poi Hackett abbatte il Fenerbahce nel finale

Fatica il CSKA nel primo quarto di finale contro il Fenerbahce, ma con un ottimo ultimo quarto stacca i turchi e si porta in vantaggio nella corsa ai playoff della Eurolega. Protagonista Daniel Hackett che con due triple chiude virtualmente il match, ma autore di un’ottima prova a tutto tondo.

Parte bene il CSKA, che con Hackett e Shengelia allunga subito e poi va fino all’8-2 dopo 90 secondi di gioco. Ma il Fenerbahce reagisce e con De Colo mette a segno un parziale di 0-9 che porta i turchi avanti. Una tripla di Antonov ribalta il risultato, ma Bathel prima e il solito De Colo dopo riportano gli ospiti in vantaggio. Primo quarto molto equilibrato, combattuto e il francese (14 punti per lui nel primo quarto) dà il massimo vantaggio ai turchi sul 15-21. Ma nel finale sono Clyburn, Lundberg e Strelnieks a colpire, con la tripla di quest’ultimo che chiude il primo quarto con il CSKA avanti 28-23.

È ancora Clyburn protagonista a inizio ripresa, con tre canestri che tengono i moscoviti comodamente in vantaggio e la tripla di Voigtmann vale il +10 dopo due minuti e mezzo di gioco. Strelnieks colpisce da oltre l’arco per il +13, ma il Fenerbahce vacilla ma non crolla. Biberovic risponde da tre punti, seguito dal solito De Colo e sono proprio loro due che mettono in difficoltà la difesa di Mosca e punteggio che arriva di nuovo in equilibrio con il 45-42 a due minuti dall’intervallo. Ma, ancora una volta, il CSKA colpisce ed è Daniel Hackett a dare la sveglia ai suoi da tre punti, cui aggiunge due liberi e nel finale arriva l’assist per il canestro da oltre l’arco di Ukhov per il 53-44 con cui si va al riposo.

Parte forte il Fenerbahce nel secondo tempo, con O’Quinn e, tanto per cambiare, De Colo che riportano gli ospiti velocemente a -4. È nuovamente Hackett a rispondere con una tripla, ma il CSKA ora fatica a staccarsi i turchi di dosso, che con Gurudic e Brown si portano a una sola marcatura di distanza. Ancora Gurudic da oltre l’arco dà il -1 al Fenerbahce in un match apertissimo e combattuto. Arriva un doppio tecnico a Voigtmann e Brown, ma questi poi conquista palla e arriva il 64-64 a poco più di due minuti dall’ultimo stop. Ed è O’Quinn a dare il vantaggio al Fenerbahce e si va all’ultimo riposo con gli ospiti avanti 64-66.

Cambia marcia il CSKA a inizio ultimo quarto e stacca finalmente il Fenerbahce. La tripla di Antonov porta i russi in vantaggio, poi è Ukhov a imitare il compagno che con una seconda tripla dà il +6 ai padroni di casa. Non riesce a reagire il Fenerbahce ed è Daniel Hackett a mettere i tre punti che virtualmente chiudono il match, con il CSKA che scappa via sul 78-70. Ancora l’ex azzurro colpisce da oltre l’arco e il gioco da tre punti di Clyburn dà il +14 ai padroni di casa quando mancano poco meno di quattro minuti alla sirena. Ora il CSKA Mosca può controllare e imporsi per 92-76. Non bastano, dunque, i 27 punti di Nando De Colo, con il CSKA che risponde con i 20 punti di Will Clyburn e, appunto, di un Daniel Hackett decisivo.

Credits: Ciamillo