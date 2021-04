La Final Four dell’Eurolega 2021 di basket si disputerà a porte chiuse. Gli atti conclusivi della massima competizione continentale andranno in scena alla Lanxess Arena di Colonia (Germania) nel weekend del 28-30 maggio e non potranno beneficiare del pubblico sugli spalti a causa dell’emergenza sanitaria. Le semifinali e le finali saranno così identiche al resto della stagione per guanto concerne l’aspetto dei tifosi, visto che anche durante la regular season e i playoff abbiamo dovuto vedere palazzetti vuoti.

Al momento sono in corso di svolgimento i quarti di finale, serie al meglio delle cinque partite (passa il turno chi vince tre incontri), che mettono in palio i quattro pass per la Final Four. L’Olimpia Milano conduce per 2-0 sul Bayern Monaco e stasera potrà già chiudere i conti, tra l’altro in Germania dove tra un mese si assegnerà il trofeo. Sul 2-0 anche il CSKA Mosca contro il Fenerbahce. Perfetta parità tra Zenit San Pietroburgo e Barcellona (1-1), l’Efes Istanbul è avanti per 2-1 sul Real Madrid dopo aver perso la gara-3 ieri sera.

Credit Ciamillo