Domani inizieranno ufficialmente i playoff di Eurolega 2020-2021. In programma quattro serie da cinque partite ciascuna. Chi vince tre match si qualifica per le Final Four. Nel lato sinistro del tabellone, troviamo, innanzitutto la sfida tra la testa di serie numero uno, vale a dire il Barcellona, e l’ottava classificata della Regular Season, ovvero lo Zenit di San Pietroburgo. I catalani, ovviamente, sono favoriti, ma la sfida coi russi sarà tutto fuorché una passeggiata di salute. Lo Zenit, infatti, al momento occupa il primo posto in un campionato di livello quale la VTB League, ha conquistato venti incontri su trentaquattro disputati nella massima competizione continentale e ha già battuto il Barca nel corso di questa stagione.

L’altra sfida presente nel lato sinistro del tabellone è quella tra la testa di serie numero quattro, l’Olimpia Milano, e la numero cinque, il Bayern Monaco. Si tratta, probabilmente, della sfida più incerta in assoluto. Le due squadre hanno finito la Regular Season con lo stesso record, ma l’Olimpia Milano si è aggiudicata il seed più alto grazie ai trionfi nei due scontri diretti. Al netto dei risultati, però, le due sfide tra questi sodalizi hanno avuto uno svolgimento completamente differente. Nella prima l’Olimpia ha vinto di misura, mentre nella seconda ha letteralmente travolto i bavaresi.

Dall’altro lato del tabellone, invece, troviamo la sfida tra il CSKA Mosca, che ha concluso la regular season con lo stesso record del Barcellona, e i turchi del Fenerbahce. Il sodalizio di Istanbul non è più la corazzata di qualche stagione fa, ma da inizio 2021, dopo una partenza complicata, ha cambiato faccia. De Colo e compagni hanno vinto quindici degli ultimi diciannove incontri disputati nella massima competizione continentale e tra il 23 dicembre 2020 e il 19 febbraio 2021 hanno realizzato una striscia di dieci vittorie consecutive. Il CSKA, dal canto suo, invece, deve sempre fare i conti con la grana Mike James. Lo statunitense, infatti, è stato messo fuori rosa e sembra che stia per salutare i russi per trasferirsi ai Brooklyn Nets. Senza il suo miglior realizzatore, non sarà facile per i russi primeggiare sui turchi.

L’ultimo match dei playoff è forse quello che, sulla carta, gode di maggior fascino. L’Efes, testa di serie numero tre, sfiderà il Real Madrid. I turchi, dopo un inizio difficile, sono tornati la macchina da guerra ammirata nella scorsa annata e hanno, probabilmente, il roster più talentuoso e completo in assoluto. Il Real, invece, ha perso a inizio stagione Facundo Campazzo e di recente anche Gabriel Deck, ambedue volati in NBA. Sulla carta, dunque, i turchi sono nettamente favoriti, anche se un sodalizio del blasone dei Blancos non può mai venire sottovalutato.

Credit: Ciamillo