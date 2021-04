Basket, EuroCup 2021: finale Monaco-Unics Kazan, domani al via la serie che assegna il trofeo

Settimana di fuoco per l’EuroCup 2020-2021 di basket. Domani, martedì 27 aprile, infatti, avrà inizio la serie finale tra AS Monaco e UNICS Kazan, le due squadre che si contenderanno l’assegnazione del trofeo. Andiamo a presentare la sfida che decreterà la vincitrice della seconda competizione targata Euroleague Basketball.

La speranza era quella di vedere a questo punto del torneo la Virtus Bologna, una delle grandi favorite per la vittoria finale. E invece le V Nere, dopo una stagione perfetta con 18 vittorie in altrettanti match tra fase iniziale, Top 16 e quarti di finale, sono caduti in semifinale contro l’UNICS Kazan perdendo due partite consecutive dopo il benaugurante successo in gara-1 e dovendo rinunciare in questo modo anche al sogno di approdare in Eurolega la prossima stagione.

La finale tra Monaco e Kazan si giocherà al meglio delle tre partite, stessa formula utilizzata per quarti di finale e semifinale. Si comincerà domani alle ore 18.30 allo “Stade Louis II”, venerdì ci si sposterà in Russia per gara-2 per poi tornare eventualmente nel Principato di Monaco per gara-3. L’UNICS Kazan, che detto ha eliminato la Virtus Bologna dal torneo, giocherà la finale di EuroCup per la terza volta nella sua storia dopo il trionfo del 2011 e la medaglia d’argento del 2014. Il sodalizio russo è la squadra che ha giocato il più alto numero di partite nella storia della competizione (228) e ha anche il maggior numero di vittorie (160).

Il Monaco, invece, è solamente alla terza apparizione in EuroCup e quest’anno per la prima volta è approdata alla fase a eliminazione diretta. La squadra allenata da Zvezdan Mitrovic arriva all’ultimo atto della competizione in grandissima forma, dal momento che proviene da una striscia di quattro vittorie consecutive e, più in generale, di sette successi nelle ultime otto. In semifinale i biancorossi hanno sconfitto il Gran Canaria, mentre ai quarti di finale hanno superato il Buducnost Podgorica.

Credit: Ciamillo