Basket, Champions League 2021: Sassari chiude la sua stagione europea con il Bamberg

Ultimo impegno europeo della stagione per la Dinamo Sassari. La squadra di Gianmarco Pozzecco scenderà in campo domani per la sesta ed ultima giornata della Basketball Champions League contro i tedeschi del Bamberg. Una sfida che non ha davvero più nulla da dire per entrambe le squadre che sono già state eliminate dalla corsa ai quarti di finale.

Sassari cerca inoltre quella che sarebbe anche la prima vittoria delle sue Top-16. Purtroppo nella seconda fase i sardi hanno perso le cinque sfide giocate finora, con la Champions League che è ricominciata in un momento davvero difficile per la Dinamo, che ha dovuto fare i conti anche con numerose positività al Covid-19, che hanno portato a rinviare anche alcune partite di campionato.

Anche per il Bamberg è stata una Top-16 davvero molto deludente, visto che i tedeschi puntavano ad accedere ai quarti di finale dopo una prima fase chiusa con sei vittorie e zero sconfitte. Invece il Bamberg ha perso per due volte contro il Nymburk e poi anche una con il Zaragozza. Inutili le vittorie con gli spagnoli e quella di una settimana fa con la Dinamo.

Appuntamento domani alle 18.30 per la prima palla a due. Una sfida tra scontente, che proveranno a regalarsi almeno una soddisfazione.

Credit Ciamillo