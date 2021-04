La Dinamo Sassari scenderà in campo domani alle 20.30 per il quinto match delle top-16 di Basketball Champions League. Gli isolani dovranno vedersela con i cechi dell’ERA Nymburk. Per il sodalizio sardo si tratta di un incontro sostanzialmente privo di posta in palio. I ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco, infatti, ha perso le prime quattro partite di questa seconda fase della competizione continentale targata FIBA e sono già eliminati.

Per i cechi, al contrario, questa sfida è fondamentale. L’ERA Nymburk, al momento, occupa la seconda piazza nel Gruppo D con tre vittorie e una sconfitta. Il Bamberg, che si trova al terzo posto, invece, ha un record di due vittorie e tre sconfitte. In sostanza, un trionfo in questo match vorrebbe dire matematica qualificazione alla fase successiva per l’ERA Nymburk.



L’andata tra Sassari e Nymburk era terminata con il risultato di 90-89 in favore dei secondi ed era balzata agli onori della cronaca per la conferenza stampa post match di Gianmarco Pozzecco. Il coach degli isolani, infatti, era a dir poco furente per il trattamento riservato dagli arbitri alla sua squadra. In particolar modo, l’episodio che aveva fatto infuriare l’ex stella di Varese e Fortitudo fu il non utilizzo dell’istant replay nell’ultimo possesso della sfida.

Sassari, dunque, giocherà solo per l’onore, ma potrebbe anche voler fare uno scherzetto ai cechi, visto quanto è stata cocente la sconfitta dell’andata. Sicuramente gli isolani hanno i mezzi per tenere testa all’ERA Nymburk e tutto passerà dall’atteggiamento con cui scenderanno in campo. Se la Dinamo vorrà onorare l’appuntamento, allora la sfida tra le due compagini sarà tutto fuorché scontata.

Credit: Ciamillo