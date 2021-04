Basket: Brindisi, casi di Covid-19 nel gruppo squadra Happy Casa

Con uno stringatissimo comunicato stampa apparso poco fa sul sito della società, l’Happy Casa Brindisi ha comunicato la presenza di casi di Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il tutto proprio all’immediata vigilia della sfida che la oppone all’A|X Armani Exchange Milano: New Basket e Olimpia sono di fatto in lotta per il primo posto.

Questo il breve testo del comunicato brindisino: “Si informa che a seguito dei test molecolari effettuati nella giornata di ieri, sono state riscontrate alcune positività all’interno del gruppo squadra. La società si è attivata per seguire tutte le procedure richieste dai protocolli vigenti al fine di svolgere regolarmente gli impegni di Lega Basket Serie A“.

Resta ora da capire come andrà a evolvere la situazione per diversi motivi: il calendario di Milano, che aspetta anche le date della serie di quarti di finale di Eurolega con il Bayern Monaco, è decisamente pieno, e in più la regular season di Serie A termina in linea teorica il 2 maggio.

I tempi, inoltre, sono particolarmente stretti in quanto non c’è la possibilità di andare oltre un certo limite, quello della prima metà di giugno, a causa della presenza in calendario del Preolimpico di Belgrado, cui l’Italia parteciperà per tentare l’impresa a cinque cerchi.

Credit: Ciamillo