Rugby femminile, Sei Nazioni 2021: dominio irlandese, il Galles alza subito bandiera bianca

Dura 18 minuti la partita tra Galles e Irlanda, con le ospiti che hanno bisogno di meno di un quarto di gioco per portare a casa il bonus e chiudere il discorso. Irlanda che, così, il prossimo weekend proverà il colpaccio con la Francia per giocarsi un difficile primo posto nel girone.

Pronti, partenza, via e l’Irlanda va in meta dopo due minuti. Spingono forte le ospiti, con Eimear Considine che conclude in meta per lo 0-5. Prova a reagire il Galles cercando di creare occasioni, ma quando l’Irlanda recupera l’ovale fa subito male, con Beibhinn Parsons che al 10’ corre dalla propria metà campo e segna il 12-0. La fiammata gallese si è già esaurita e l’Irlanda a ogni possesso fa male. Calcio nei 22 metri ed è di nuovo Beibhinn Parsons a raccogliere l’ovale e a schiacciare e Irlanda avanti 17-0 dopo 13 minuti di gioco. E bastano 18 minuti per il bonus irlandese, con ancora Eimear Considine che si infila nella difesa gallese e segna il 0-24.

E dopo aver alzato un po’ il piede dall’acceleratore al 29’ una nuova fiammata ed è Sene Naoupu a segnare la quinta meta del match per l’Irlanda. Al 34’ va ancora oltre l’Irlanda, ma il TMO annulla la meta perché l’ovale è perso prima di schiacciare. Prova ancora l’Irlanda a marcare nel finale del match, in un primo tempo dominato in maniera totale dalle ospiti, che però non segnano e si va al riposo sullo 0-31.

Così la ripresa è ormai un lunghissimo garbage time in una partita mai in discussione. Continua a fare la partita la squadra ospite, anche se non riesce a fare male con la facilità che aveva nei primi 40 minuti. Così il Galles prova a costruire qualche azione d’attacco in questa ripresa, ma non ha successo. Così si deve aspettare il 72’ per vedere una squadra andare oltre, è l’Irlanda con Sene Naoupu, ma fa avanti e nulla di fatto. Ma un minuto dopo arriva la meta di Dorothy Wall al largo e punteggio che si fissa sullo 0-38. E a tempo scaduto arriva la meta di Hannah Tyrrell per lo 0-45 finale.

Foto: Damien Kilani / DK Prod / DPPI /LPS