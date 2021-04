ATP Marbella 2021, vanno avanti Carreno-Busta e Ramos-Vinolas. Gombos sorprende Delbonis

La stagione sulla terra rossa ha ufficialmente preso il via in questa settimana la stagione di tennis sulla terra rossa. Parallelamente a Cagliari, va avanti anche l’ATP di Marbella, in vista del Masters1000 della prossima settimana a Montecarlo. Oggi toccava alla parte alta del tabellone, che ha visto disegnati i quarti di finale.

Partita combattutissima tra Nick Gombos e Federico Delbonis, che si incrociavano in terra spagnola per la prima volta ma probabilmente non vorranno sentire parlare l’uno dell’altro per un bel po’. Dopo una battaglia di tre ore e ventitre minuti, è lo slovacco a trionfare in maniera meritata in una partita dove, a dispetto del punteggio, ci sono stati ben tredici cambi di battuta, praticamente un intero set.

Partita molto più morbida e magari tradizionale quella tra Facundo Bagnis e Kwon Soonwoo: l’argentino non riesce ad impensierire minimamente il coreano, numero sette del tabellone, per merito (anzi, demerito) della sua resa al servizio, concedendo praticamente sempre una palla break al suo dirimpettaio, che ringrazia e si qualifica per i quarti di finale.

La sessione pomeridiana ha invece sorriso a due spagnoli. Albert Ramos-Vinolas ha bisogno di tre set in due ore e tredici minuti per spezzare le velleità del lituano Ricardas Berankis. Per il numero 88 del mondo i rimpianti sono anti, visto che nella frazione decisiva ha per tre volte la palla del break per poi svanire nell’ottavo gioco e lasciare campo libero al numero 4 del tabellone. In chiusura invece Pablo Carreno-Busta, numero 1 del seeding, lotta per un ora contro Mario Vilella Martinez, che dopo il tie-break della prima frazione perde il filo del discorso e conseguentemente la partita.

ATP MARBELLA, RISULTATI 7 APRILE

N. Gombos b. [8] F. Delbonis 5-7 7-6 7-6

[7] S. Kwon b. F. Bagnis 6-1 6-3

[4] A. Ramos-Vinolas b. R. Berankis 6-3 4-6 6-3

[1] P. Carreno-Busta b. [Q] M. Vilella Martinez 7-5 6-3

Foto: LaPresse