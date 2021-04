ATP Cagliari 2021, Matteo Viola sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni

Nel secondo e decisivo turno delle qualificazioni del torneo ATP 250 di Cagliari esce di scena Matteo Viola: sulla terra battuta sarda, l’azzurro si arrende alla testa di serie numero 1 del tabellone cadetto, lo slovacco Jozef Kovalik, che si impone per 7-6 (3) 4-6 7-6 (4) dopo una battaglia lunga tre ore e quattro minuti di gioco.

Nel primo set parte bene l’azzurro, che trova subito il break e va sul 2-0, ma lo slovacco rientra sul 2-2. L’azzurro trova nuovamente il break nel quinto e nel settimo gioco, andando così a servire per il set nell’ottavo e nel decimo gioco. I due set point arrivano però in risposta, ma nel nono game, ma Kovalik si salva, rientrando poi sul 5-5. Nel dodicesimo game è lo slovacco a mancare un set point in risposta, ma si va al tie break e qui Kovalik domina chiudendo sul 7-3.

Il secondo parziale è più lineare, se si eccettua uno scambio di break tra quarto e quinto game: Viola resta sempre avanti nel punteggio e Kovalik serve per restare nel set nel decimo gioco, ma l’italiano sfrutta il passaggio a vuoto dello slovacco ed opera il break a 15 al primo set point, chiudendo sul 6-4.

Nella partita decisiva c’è subito uno scambio di break in avvio, poi Kovalik allunga nel corso del settimo game e sale poi sul 5-3. Nel nono gioco lo slovacco manca due match point in risposta, poi nel decimo game Viola centra il controbreak: si va al tie break. Kovalik esce meglio dai blocchi e gira avanti 4-2, vincendo poi per 7-4.

Le statistiche sottolineano l’equilibrio visto in campo: sono stati giocati 248 punti ed i due giocatori ne hanno vinti 124 a testa. Viola ha convertito 7 delle 11 palle break avute, mentre lo slovacco ne ha sfruttate 6 su 13. Kovalik però è stato cinico nei momenti decisivi, portando a casa la qualificazione al tabellone principale.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events