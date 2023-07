ATP Amburgo 2023, Lorenzo Musetti sconfigge Kovalik in rimonta e raggiunge i quarti

Successo in rimonta per Lorenzo Musetti agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Amburgo (Germania, terra battuta). In seguito alla sospensione per oscurità di ieri sul risultato di 6-3 1-4 (un solo break nel secondo set) in favore dello slovacco Jozef Kovalik (n.172 del ranking), il tennista italiano (testa di serie n.3) riesce prima a pareggiare i conti e poi, dopo un terzo set molto complicato, si impone con il punteggio finale di 3-6 6-2 6-4. Ora ai quarti il nostro portacolori sfiderà il serbo Laslo Djere (n.57 al mondo).

Dopo la ripresa dal risultato di 6-3 1-4 in favore di Kovalik, lo slovacco tiene subito il turno di battuta, ma subito dopo fa lo stesso anche Musetti, che si porta dunque sul 5-2. Con l’ampio vantaggio a sua disposizione l’italiano si carica e nell’ottavo gioco trova il break (alla prima occasione buona) che vale la vittoria del secondo set per 6-2.

Il match si sposta quindi al terzo parziale, dove i due tennisti tengono rapidamente i servizi fino al 2-2. Si tratta però soltanto della quiete prima della tempesta, perché dal quinto gioco in poi si fa tutto più difficile per entrambi i tennisti: il nostro portacolori annulla tre palle break consecutive nel quinto gioco e subito dopo Kovalik ne cancella due nel sesto; nel settimo game poi l’italiano va ancora in difficoltà e stavolta il suo avversario ne approfitta per strappargli il servizio (4-3); per Musetti si mette dunque molto male, ma l’azzurro è bravo a reagire subito e a riportarsi in parità con il controbreak del 4-4.

Caricato dal recupero, il classe 2002 alza il ritmo e tiene senza grossi problemi la battuta nel nono game, mettendo paura al suo avversario (5-4). Chiamato a servire per restare nella partita, Kovalik non riesce a reggere la pressione: lo slovacco ha un passaggio a vuoto e Lorenzo ne approfitta per chiudere definitivamente il match dopo due ore e 7 minuti totali di gioco.

STATISTICHE – A fine partita sono 4/10 le palle break convertite da Musetti contro le 2/5 di Kovalik. L’italiano termina l’incontro con una migliore percentuale per quanto riguarda sia i punti vinti con la prima in campo (70% contro il 55% dello slovacco) sia con la seconda (66% contro il 60% del suo avversario).

