Perché è stato sospeso Musetti-Kovalik ad Amburgo: causa e punteggio esatto

Lorenzo Musetti sarà costretto a completare domani il suo match degli ottavi di finale dell’ATP 500 di Amburgo con Jozef Kovalik. L’azzurro ha perso il primo set per 6-3, ma aveva instradato la seconda frazione dalla sua parte, ma sul vantaggio di 4-1 la luminosità sul campo 1, sprovvisto di fari, andava in calando, con la sfida che verrà dunque completata di giovedì.

Partita che viaggia in equilibrio per sei giochi, con entrambi i contendenti che mantengono agevolmente il servizio. La svolta emotiva del primo set è nel settimo combattutissimo game, in cui Lorenzo riesce a procurarsi tre palle break non consecutive, ma lo slovacco riesce in qualche modo ad annullarle, per poi sfruttare un momento di impasse dell’azzurro: break per Kovalik, tre game di fila e primo set incamerato.

Ma la partita cambia registro nel secondo set. Musetti rischia qualcosa nel terzo gioco sul suo servizio, uscendo da una situazione complicata sul 30 pari. Da lì arriva una sua sfuriata, con un parzialone in suo favore di 10 punti a uno che gli permette di brekkare per la prima volta l’avversario e portarsi sul 4-1.

Ma proprio quando la partita sembra svoltare in favore del ragazzo di Carrara, ci si mette l’oscurità. Il giudice di sedia parla con i due giocatori e, per l’assenza di luci artificiali sul campo 1, manda tutti negli spogliatoi, rimandando a domani la contesa.

Foto: damanius / Shutterstock.com