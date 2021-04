ATP Belgrado I 2021, risultati 21 aprile: Djokovic, Kecmanovic e Krajinovic tengono alto il vessillo serbo

Il torneo Serbia Open 2021 di tennis, il primo dei due (non consecutivi) di categoria ATP 250 che si giocheranno sulla terra battuta outdoor di Belgrado, in Serbia, vede oggi disputarsi i primi quattro incontri degli ottavi di finale. Domani si giocheranno gli ultimi quattro ottavi, venerdì spazio ai quarti, sabato le semifinali e domenica la finale.

La giornata odierna vede andare in scena il derby italiano tra la testa di serie numero 2, Matteo Berrettini, e Marco Cecchinato, che viene vinto dal primo per 6-4 6-3. L’azzurro venerdì se la vedrà ai quarti col numero 5 del seeding, il serbo Filip Krajinovic, che si impone per 6-1 6-1 sulla wild card serba Nikola Milojevic.

Delineato un accoppiamento dei quarti di finale anche nella parte alta del tabellone, col numero 1 del mondo, il serbo Novak Djokovic, che regola il sudcoreano Soon Woo Kwon per 6-1 6-3 e venerdì giocherà il derby contro il connazionale Miomir Kecmanovic, che supera il transalpino Arthur Rinderknech in tre set per 6-3 3-6 6-3.

Domani sarà in campo anche l’altro azzurro Gianluca Mager, che affronterà l’australiano Alexei Popyrin per un posto nei quarti di finale.

ATP 250 BELGRADO I – RISULTATI 21 APRILE (SINGOLARE)

Ottavi di finale

Novak Djokovic batte Soon Woo Kwon 6-1 6-3

Miomir Kecmanovic batte Arthur Rinderknech 6-3 3-6 6-3

Filip Krajinovic batte Nikola Milojevic 6-1 6-1

Matteo Berrettini batte Marco Cecchinato 6-4 6-3

TABELLONE

Novak Djokovic batte Soon Woo Kwon 6-1 6-3

Miomir Kecmanovic batte Arthur Rinderknech 6-3 3-6 6-3

Aslan Karatsev contro Aljaz Bedene domani

Alexei Popyrin contro Gianluca Mager domani

John Millman contro Taro Daniel domani

Federico Delbonis contro Dusan Lajovic domani

Filip Krajinovic batte Nikola Milojevic 6-1 6-1

Matteo Berrettini batte Marco Cecchinato 6-4 6-3

Foto: LaPresse