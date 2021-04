ATP Belgrado 2021: Aslan Karatsev elimina Novak Djokovic dopo oltre tre ore di battaglia!

Il torneo Serbia Open 2021 di tennis, il primo dei due (non consecutivi) di categoria ATP 250 che si giocheranno sulla terra battuta outdoor di Belgrado, in Serbia, vede oggi disputarsi le semifinali: a sorpresa il russo Aslan Karatsev, numero 3 del seeding, batte il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo, per 7-5 4-6 6-4 dopo 3 ore e 27 minuti.

Nel primo set Djokovic parte forte e vola sul 3-0 non pesante, ma Karatsev lotta, reagisce e riesce a riequilibrare la contesa sul 3-3. Il russo addirittura, sulle ali dell’entusiasmo, strappa ancora il servizio al serbo e va a servire per il set sul 5-4, ma subisce il controbreak. Djokovic, però perde nuovamente la battuta e questa volta Karatsev non si fa pregare e al primo set point chiude sul 7-5 in 70 minuti.

Nella seconda frazione Djokovic parte nuovamente bene e va sul 2-0, ma Karatsev è un fiume in piena, infila quattro giochi e si porta avanti di un break sul 4-2. Il serbo, spalle al muro, tira fuori tutta la grinta e la classe che lo contraddistinguono, risponde con un parziale di quattro giochi a zero e chiude sul 6-4 in 64 minuti.

La partita decisiva è pura battaglia: nei primi sei giochi fioccano le palle break ma nessuno dei due cede la battuta. Otto le occasioni mancate da Djokovic, cinque da Karatsev, ma il russo trova lo strappo nel settimo gioco ed allunga poi sul 5-3. Djokovic cancella un match point nel nono gioco, ma nel decimo manca due occasioni per il controbreak e Karatsev lo punisce al secondo match point, il primo col servizio a disposizione, chiudendo sul 6-4 dopo 73 minuti di guerra sportiva.

Un po’ di numeri per dare idea della battaglia vista in campo: 251 punti giocati, con uno score di 127-124 per Karatsev. il russo concede ben 28 palle break ma ne cancella addirittura 23, mentre Djokovic ne concede sedici e per sei volte perde il servizio.

ATP 250 BELGRADO I 2021

Semifinale

Aslan Karatsev (Russia, 3) batte Novak Djokovic (Serbia, 1) 7-5 4-6 6-4

Foto: LaPresse