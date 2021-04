Una notizia che ha stupito fino a un certo punto quella pubblicata ieri e riguardante il mondo del tennis: la Federazione francese ha, infatti, annunciato che Benoit Paire non potrà rappresentare la squadra transalpina alle Olimpiadi di Tokyo.

La decisione da parte della Federtennis d’Oltralpe è stata motivata dal comportamento ritenuto inappropriato di Paire. L’attuale n.35 del ranking ATP negli ultimi match infatti non ha brillato per condotta in campo, distinguendosi più per i gesti fuori luogo che per quelli con la racchetta in mano. Del resto, se si va a vedere il percorso agonistico di questo 2021 si constata una sola vittoria e ben dieci sconfitte.

A dire la sua sul tema è stato anche lo spagnolo Rafael Nadal che, nel corso della conferenza stampa dell’ATP di Barcellona, ha riservato parole di rispetto nei confronti del tennista francese: “Su quello che è successo con Benoit non voglio dare nessuna opinione. E’ una persona eccellente nonostante abbia perso la motivazione negli ultimi mesi. È certo che ha fatto diverse cose che non sono state gradite. Capisco la decisione della FFT, ma conosco Benoit e deve essere stata davvero dura per lui”, ha dichiarato il campione maiorchino.

E dunque un Nadal solidale con Paire, ma consapevole che la decisione abbia un fondamento. Indubbiamente, il fuoriclasse nativo di Manacor mai potrà essere associato ai comportamenti del transalpino, tenuto conto della sua grande professionalità.

Foto: LaPresse