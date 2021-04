ATP Barcellona 2021, poche sorprese negli ottavi. Avanti Nadal, Tsitsipas, Rublev e Sinner

L’ATP 500 di Barcellona incorona i migliori otto del suo torneo, e tra di loro c’è anche Jannik Sinner. Il tennista altoatesino ottiene l’ennesimo buon risultato del suo 2021 superando per la terza volta in tre confronti Roberto Bautista Agut. Il primo set è molto combattuto con due break per parte, con l’azzurro che non sfrutta la chance di chiudere sul 5-3 e servizio; in un sofferto tie-break l’iberico vede evaporare tre chance di mettersi in tasca la frazione soccombendo per 11-9 e dissolvendosi successivamente, lasciando strada al nostro portacolori. Sinner avrà contro Andrey Rublev, che ha dovuto soffrire fino al terzo set per aver ragione di Albert Ramos-Vinolas.

Il ‘titolare’ del campo centrale Rafa Nadal ha bisogno del terzo set per sbarazzarsi di Kei Nishikori. La strada sembra asfaltata per un successo netto e facile dopo il 6-0 del primo set, ma arriva la reazione del giapponese che conquista la parità con un imponente 6-2. Il mancino di Manacor riprende in mano il match e, con gran costanza, gira il match a proprio favore. Per l’iberico la sfida successiva è contro Cameron Norrie, che approfitta di un David Goffin a mezzo servizio. Il belga è in difficoltà per un problema all’inguine sin dal primo scambio, incassa un bagel e riprende ritmo nella seconda frazione, ma deve alzare bandiera bianca quando è sopra di un break.

Nella parte alta, assieme a Nadal, avanzano Diego Schwartzman e Pablo Carreno Busta. L’argentino non ha dovuto faticare contro il numero 75 del mondo Corentin Moutet, concedendosi un paio di passaggi a vuoto soltanto quando aveva il margine giusto per poterseli concedere, mentre nel derby spagnolo esce subito fuori la maggiore esperienza a questi livelli del ventinovenne di Gijon rispetto a Bernabe Zapata Miralles, che ce la mette tutta per impensierire il connazionale recuperando per due volte un break nel secondo set, ma alla fine deve alzare bandiera bianca.

Nella zona bassa del tabellone Stefanos Tsitsipas conferma il suo ottimo stato di forma dopo il successo di Montecarlo. Il tennista greco, numero 2 del seeding, ha concesso nulla o quasi al ‘Demone’ Alex De Minaur, ottenendo così la settima vittoria consecutiva della sua campagna sulla terra con un solo passaggio a vuoto all’inizio del secondo set recuperato con gran classe. A sbarrargli la strada per le semifinali ci sarà Felix Auger-Aliassime, che ha fatto il bello e cattivo tempo contro il conterraneo Denis Shapovalov, comunque affetto da un problemino alla spalla durante gli scambi.

ATP BARCELLONA 2021, RISULTATI 22 APRILE

A. Rublev b. A. Ramos 6-4 6-7 6-4

F. Auger-Aliassime b. D. Shapovalov 6-2 6-3

J. Sinner b. R. Bautista Agut 7-6 6-2

S. Tsitsipas b. A. De Minaur 7-5 6-3

C. Norrie b. D. Goffin 6-0 3-5 rit.

R. Nadal b. K. Nishikori 6-0 2-6 6-2

D. Schwartzman b. C. Moutet 6-4 6-2

P. Carreno Busta b. B. Zapata Miralles 6-3 6-4

