Torna l’appuntamento con Athletics2U, il programma a cura di Sport2U in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo dell’atletica leggera. Ospite in trasmissione la marciatrice Antonella Palmisano, medaglia di bronzo ai Mondiali di Londra del 2017 nella 20 km.

Antonella commenta così l’avvio del suo 2021: “E’ un anno particolare, stiamo finalmente arrivando a queste Olimpiadi. Sono in forma, stiamo lavorando, nonostante io ora sia ferma per un piccolo problema alla schiena. Nulla di grave, per fortuna, poca roba. In questi ultimi due anni un po’ difficili, per me è stata quasi una fortuna avere questo anno in più. Il motivo? Venivo da un 2019 abbastanza difficile, dove non riuscivo a raggiungere la condizione ottimale, visto il mio percorso fatto di buoni risultati. Visto il 2019 per me davvero disastroso, l’anno di stop forzato è stata una cosa buona; è stata una fortuna poter avere il 2020 a disposizione per ingranare coi chilometri”.

Se da una parte il 2020 è stato “fortunato”, dall’altro, per la marciatrice ha significato doversi adattare: “E’ stato difficile allenarmi per colpa del lockdown, dei divieti, delle quarantene. Non potendo stare fermi, non potersi allenare era un problema. Mi sono dovuta adattare, facendo allenamenti in casa. Quando camminavo attorno alla casa, mi sentivo un criceto. I vicini, che non tutti sono al corrente della mia professione, inizialmente non capivano e pensavano che io volessi tenermi in forma, mentre invece lo facevo per lavoro”.

La storia moderna dello sport insegna quanto la Puglia stia sfornando grandi talenti, basti pensare, per esempio, a Benedetta Pilato. Antonella ha origine tarantine, in un piccolo paesino da dove lei ha iniziato la sua avventura nel mondo dell’atletica leggera: “Ho iniziato a marciare per voglia di riscatto, per distruggere i pregiudizi e la mentalità delle mie zone. Forse, vedendo i miei risultati, si è cominciato a credere che si può realmente fare nonostante anche le poche attrezzature”.

Questo e molto altro, nella video intervista integrale che vi proponiamo di seguito.

LA VIDEO INTERVISTA AD ANTONELLA PALMISANO

Foto: FIDAL/Colombo